Электромобили перестанут гореть: создана революционная система пожаротушения

Hyundai Mobis показала систему пожаротушения для аккумуляторов электрокаров

Пожары электромобилей – один из главных страхов, тормозящих массовое внедрение электротранспорта. Однако корейская компания Hyundai Mobis, специализирующаяся на автомобильных компонентах, представила инновационную систему активного пожаротушения для аккумуляторных батарей, которая обещает кардинально изменить ситуацию.

Эта технология, по сути, переосмысливает подход к безопасности литий-ионных батарей, снижая риск возгорания до минимума и предотвращая распространение огня в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Модульная система активного пожаротушения от Hyundai Mobis

В отличие от пассивных систем, полагающихся на изоляционные материалы и другие меры предотвращения, система Hyundai Mobis использует активное вмешательство на уровне отдельных модулей батареи. Ключевой принцип – модульность и точечное реагирование. В каждый аккумуляторный модуль интегрируется собственное устройство пожаротушения. Это означает, что система не борется с огнем в масштабах всей батареи, а оперативно ликвидирует очаг возгорания в самом начале.

Процесс начинается с высокочувствительных датчиков, постоянно контролирующих температуру и напряжение в каждом модуле. При обнаружении аномальных показателей, свидетельствующих о потенциальном перегреве или коротком замыкании, система управления батареей (BMS) моментально идентифицирует проблемный модуль. После этого, устройство пожаротушения данного модуля активируется, целенаправленно распыляя огнетушащее вещество. Важно отметить, что количество огнетушащего вещества в каждом модуле впечатляет: Hyundai Mobis заявляет, что оно в пять раз превышает массу обычного бытового огнетушителя (3,3 кг).

По словам Пак Ён-Джуна, вице-президента Научно-исследовательского института аккумуляторных систем Hyundai Mobis, компания стремится к созданию интегрированных аккумуляторных систем, превосходящих мировые стандарты по всем параметрам, включая безопасность.

Еще одно важное преимущество системы – простота интеграции в существующие производственные процессы. Hyundai Mobis подчеркивает, что для внедрения новой технологии достаточно модифицировать корпус аккумуляторного модуля, без необходимости вносить кардинальные изменения в производственные линии.

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Источник: ITHome