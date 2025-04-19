Volkswagen показал первые изображения своего нового полноразмерного внедорожника

Volkswagen показал тизерные изображения электрического внедорожника ID. EVO

Volkswagen готовит настоящий сюрприз для китайского автомобильного рынка. На предстоящем Шанхайском автосалоне 22 апреля состоится дебют ID. EVO. Тизерные изображения, выпущенные Volkswagen, уже дают представление о смелом и футуристическом дизайне.

Автомобиль позиционируется как концепт-кар, но его дизайн, судя по всему, максимально близок к серийному варианту, намекая на скорый выход на рынок. Ключевой элемент внешнего вида – тонкие, элегантные фары и задние фонари, создающие ощущение лёгкости и технологичности. Задние фонари, объединённые в единую полосу, плавно перетекающую в эмблему Volkswagen, стали уже визитной карточкой современных моделей бренда. Закрытая передняя панель – еще одно свидетельство стремления к максимальной аэродинамической эффективности.

Volkswagen ID. EVO

Пока Volkswagen удерживает интригу, не раскрывая подробных технических характеристик ID. EVO. Однако, уже подтверждено, что концепт-кар продемонстрирует передовые интеллектуальные технологии, которые, вероятно, включают в себя продвинутую систему помощи водителю (ADAS).

Пока что единственной моделью электрического кроссовера от подразделения Volkswagen Anhui является ID. UNYX, имеющий ценовой диапазон от 29 000 до 34 500 долларов США.

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Источник: CarNewsChina