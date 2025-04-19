Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые популярные у россиян премиальные машины
19 апреля
Названы самые популярные у россиян премиальные машины
«Авито Авто»: BMW X5 стал самым популярным в РФ...
Volkswagen ID. EVO
19 апреля
Volkswagen показал первые изображения своего нового полноразмерного внедорожника
Volkswagen показал тизерные изображения...
В России продается новая Нива за 3 миллиона рублей: что в ней особенного?
19 апреля
В России продается новая Нива за 3 миллиона рублей: что в ней особенного?
Нива из первых партий с пробегом 6 км продается...

Volkswagen показал первые изображения своего нового полноразмерного внедорожника

Volkswagen показал тизерные изображения электрического внедорожника ID. EVO

Рекомендуем
«Единичке» — 55! С днем рождения, народная любимица!

Volkswagen готовит настоящий сюрприз для китайского автомобильного рынка. На предстоящем Шанхайском автосалоне 22 апреля состоится дебют ID. EVO. Тизерные изображения, выпущенные Volkswagen, уже дают представление о смелом и футуристическом дизайне.

Автомобиль позиционируется как концепт-кар, но его дизайн, судя по всему, максимально близок к серийному варианту, намекая на скорый выход на рынок. Ключевой элемент внешнего вида – тонкие, элегантные фары и задние фонари, создающие ощущение лёгкости и технологичности. Задние фонари, объединённые в единую полосу, плавно перетекающую в эмблему Volkswagen, стали уже визитной карточкой современных моделей бренда. Закрытая передняя панель – еще одно свидетельство стремления к максимальной аэродинамической эффективности.

Volkswagen ID. EVO
Volkswagen ID. EVO
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Пока Volkswagen удерживает интригу, не раскрывая подробных технических характеристик ID. EVO. Однако, уже подтверждено, что концепт-кар продемонстрирует передовые интеллектуальные технологии, которые, вероятно, включают в себя продвинутую систему помощи водителю (ADAS).

Пока что единственной моделью электрического кроссовера от подразделения Volkswagen Anhui является ID. UNYX, имеющий ценовой диапазон от 29 000 до 34 500 долларов США.

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 10
19.04.2025 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0