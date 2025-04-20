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Туристический бум в России: что привлекает зарубежных гостей

Россия в 2024 году приняла 1,57 млн туристов, лидеры – китайцы и немцы

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В 2024 году Россию посетило свыше 1,5 миллиона туристов, стало известно 14 апреля на пресс-конференции «Туристический сезон – 2025: планы россиян на праздники».

Вице-президент Российского союза туриндустрии и председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин сообщил, что наиболее многочисленными среди туристов были китайцы, за ними следовали немцы и гости из Саудовской Аравии.

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Наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Барзыкин подчеркнул, что ключевую роль в увеличении числа туристов сыграла возобновленная с 1 августа 2023 года электронная виза, благодаря которой в страну приехало более 1 миллиона человек.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 10
20.04.2025 
Фото:АГН Москва
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