Какую страну выбирают россияне на майские праздники? Ответ удивит!

Владимир Каганер: Турция занимает 30% майских туристических поездок россиян

По информации директора Национального союза профессионалов туриндустрии Владимира Каганера, самым востребованным направлением среди туристов на майские праздники оказалась Турция.

На пресс-конференции 14 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» он отметил, что в список популярных направлений также вошли Россия, Египет и Таиланд.

Каганер добавил, что за ними следуют страны СНГ, такие как Грузия, Армения, Белоруссия и Узбекистан. Он уточнил, что на Турцию приходится примерно 30% всех поездок, в то время как Россия и Египет занимают второе место с одинаковым показателем в 15–16%, а Арабские Эмираты составляют 10% туристического потока.

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Источник: Известия