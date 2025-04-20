Элитные марки автомобилей смогут выпускать бензиновые модели дольше — подробности

Великобритания разрешила производить мелкосерийные бензиновые авто до 2035 года

В Великобритании принято решение о продлении права на производство бензиновых автомобилей для компаний с малосерийным выпуском до 2035 года.

К числу таких брендов относятся Ferrari, McLaren, Aston Martin, Koenigsegg и Pagani, которые ежегодно производят не более 2500 машин. Ранее правительство планировало отказаться от новых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями к 2030 году.

Согласно новым правилам, в стране будут разрешены к продаже не только гибридные автомобили, включая подзаряжаемые, но и обычные бензиновые модели. Однако mild-гибриды, не соответствующие экологическим стандартам, будут исключены.

Это решение стало компромиссом, поскольку спрос на электромобили в сегменте роскошных автомобилей снижается, а производители желают сохранить уникальность и звучание своих моделей.

Бренд Porsche увеличивает долю гибридов в модели 911, в то время как Bentley и Lamborghini работают над переходом к электрическим технологиям. Новые правила предоставляют дополнительное время для адаптации автомобильным производителям, включая Jaguar Land Rover.

Эта мера позволяет любителям бензиновых двигателей, таких как V8 и V12, наслаждаться новыми моделями без электродвигателей хотя бы до середины следующего десятилетия.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: SpeedMe