Элитные марки автомобилей смогут выпускать бензиновые модели дольше — подробности
В Великобритании принято решение о продлении права на производство бензиновых автомобилей для компаний с малосерийным выпуском до 2035 года.
К числу таких брендов относятся Ferrari, McLaren, Aston Martin, Koenigsegg и Pagani, которые ежегодно производят не более 2500 машин. Ранее правительство планировало отказаться от новых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями к 2030 году.
Согласно новым правилам, в стране будут разрешены к продаже не только гибридные автомобили, включая подзаряжаемые, но и обычные бензиновые модели. Однако mild-гибриды, не соответствующие экологическим стандартам, будут исключены.
Это решение стало компромиссом, поскольку спрос на электромобили в сегменте роскошных автомобилей снижается, а производители желают сохранить уникальность и звучание своих моделей.
Бренд Porsche увеличивает долю гибридов в модели 911, в то время как Bentley и Lamborghini работают над переходом к электрическим технологиям. Новые правила предоставляют дополнительное время для адаптации автомобильным производителям, включая Jaguar Land Rover.
Эта мера позволяет любителям бензиновых двигателей, таких как V8 и V12, наслаждаться новыми моделями без электродвигателей хотя бы до середины следующего десятилетия.
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Источник: SpeedMe