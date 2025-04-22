«Газпромнефть-СМ» поддержала акцию «Вода России» во Фрязино

Озеро Большое в наукограде Фрязино стало чище благодаря совместной инициативе «Газпромнефть – смазочные материалы» и администрации округа

Волонтеры провели санитарную очистку прибрежной зоны, убрали сухостой, собрали плавающую растительность и подготовили территорию к летнему сезону.

Мероприятие прошло в рамках масштабного федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национальной программы «Экологическое благополучие». Организатором выступает Министерство природных ресурсов и экологии РФ, а ключевым движением остается акция «Вода России», которая охватывает десятки тысяч водоемов по всей стране.

Сотрудники завода и представители городской администрации работали в командах, демонстрируя, как совместными усилиями можно изменить городской ландшафт. Такие инициативы не только очищают пространство, но и создают основу для бережного отношения к природе.

За одиннадцать лет «Вода России» объединила 11 миллионов энтузиастов. Волонтеры собрали 11 миллионов мешков мусора, провели десятки тысяч уборок и сделали берега десяти тысяч водоемов заметно чище.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Волонтерство давно стало частью культуры «Газпромнефть СМ»: каждый год сотни наших специалистов участвуют в экологических проектах по всей стране, и акция «Вода России» — яркий пример того, как совместные усилия бизнеса, власти и жителей дают реальный результат. Мы считаем важным делать все возможное, чтобы бережное отношение к водным ресурсам становилось повседневной нормой».

Дмитрий Воробьев, глава городского округа Фрязино:

«Чистота и благоустроенность озера Большого во многом определяют качество жизни в нашем городе. «Газпромнефть СМ» — надежный партнер Фрязино в вопросах экологии, компания активно вовлекает сотрудников в волонтерскую деятельность. Такие инициативы объединяют людей и помогают воспитывать ответственное отношение к природе на практике».