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Едем на отдых с домашним питомцем: что не забыть взять с собой

СберАвто: в поездке с питомцем важно особенно тщательно собрать все необходимое

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Семейное путешествие – это увлекательное приключение, к которому важно подготовиться заранее. Помимо стандартного набора – документов, аптечки с индивидуальными препаратами, зарядных устройств и пауэрбанка – пригодятся вещи для комфорта: дорожные подушки, пледы, термос, вода в бутылках. Для остановок по пути можно взять складной коврик или мини-столик, а также головные уборы и солнцезащитный крем для всей семьи, советуют в СберАвто (материал есть в распоряжении «За рулем»).

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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В багажнике стоит держать «дежурный набор»: трос, провода для «прикуривания», компрессор, запасное колесо, инструменты, нож-мультитул и мешок для мусора.

Детям в дороге пригодятся любимые игрушки, книги, влажные салфетки и сменная одежда – все это лучше держать под рукой, чтобы избежать лишнего стресса в пути.

Если в поездке участвует домашний питомец, стоит подойти к сборам особенно тщательно. Обязательно возьмите переноску или автогамак – в зависимости от размера животного. Не забудьте поилку и миску (лучше складные дорожные), привычный корм и лакомства менять рацион в дороге нежелательно. Также понадобятся пеленки или впитывающие подстилки, особенно если путешествует щенок или кошка.

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Для снижения стресса у животного возьмите знакомые игрушки, плед или лежанку. Важно не забыть ветеринарный паспорт с отметками о прививках – он необходим при заселении в отели или пересечении границ. Также пригодятся капли от стресса и клещей (в сезон), средства от укачивания (по рекомендации ветеринара), салфетки для лап.

Заранее изучите маршрут и наметьте удобные остановки – это поможет избежать перегрузки багажом и сделает поездку комфортной для всех.

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Алексеева Елена
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 5
26.04.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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