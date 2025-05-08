Модульный комплект Outlandish: бюджетный кемпер без переплат

Простой комплект Outlandish для переоборудования превратит любой фургон в кемпер

Компания Outlandish Campers предложила простой и доступный способ превратить обычный фургон в полноценный кемпер – всего за 5000 фунтов стерлингов (около 585 000 рублей).

Новый модульный комплект включает все необходимое для комфортных путешествий: кухню, кровать и даже рабочий стол. Система основана на рельсовом механизме, благодаря которому блок легко раскладывается всего за несколько минут.

Установка комплекта в сервисном центре Outlandish занимает не более двух часов. Это особенно удобно для владельцев арендованных или корпоративных фургонов, которые не могут вносить постоянные изменения в транспортное средство.

Автор идеи, глава компании Макс Макмердо, объясняет, что вдохновением для проекта стал компактный Volkswagen ID.Buzz: «Я понял, насколько он мал, и захотел сделать удобные, универсальные и легко снимаемые модули». Конструкция выполнена из алюминия, березовой фанеры и карбона, при этом она легкая и прочная.

Внутри модульной установки – холодильник, раковина с краном, большая двуспальная кровать и столик.

Outlandish ориентируется на тех, кто хочет сэкономить: клиенты пригоняют недорогие фургоны, а уезжают с комфортабельным домом на колесах, не переплачивая за дорогие автодома.

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Источник, фото: Top Gear