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Модульный комплект Outlandish: бюджетный кемпер без переплат

Простой комплект Outlandish для переоборудования превратит любой фургон в кемпер

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Компания Outlandish Campers предложила простой и доступный способ превратить обычный фургон в полноценный кемпер – всего за 5000 фунтов стерлингов (около 585 000 рублей).

Новый модульный комплект включает все необходимое для комфортных путешествий: кухню, кровать и даже рабочий стол. Система основана на рельсовом механизме, благодаря которому блок легко раскладывается всего за несколько минут.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

Установка комплекта в сервисном центре Outlandish занимает не более двух часов. Это особенно удобно для владельцев арендованных или корпоративных фургонов, которые не могут вносить постоянные изменения в транспортное средство.

Автор идеи, глава компании Макс Макмердо, объясняет, что вдохновением для проекта стал компактный Volkswagen ID.Buzz: «Я понял, насколько он мал, и захотел сделать удобные, универсальные и легко снимаемые модули». Конструкция выполнена из алюминия, березовой фанеры и карбона, при этом она легкая и прочная.

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Внутри модульной установки – холодильник, раковина с краном, большая двуспальная кровать и столик.

Outlandish ориентируется на тех, кто хочет сэкономить: клиенты пригоняют недорогие фургоны, а уезжают с комфортабельным домом на колесах, не переплачивая за дорогие автодома.

Источник, фото: Top Gear

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Алексеева Елена
Количество просмотров 13
08.05.2025 
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