Проверенный бренд представил мощный, хорошо оснащенный и доступный универсал

Zeekr представил новый электрический универсал 007 GT по цене от 2,24 млн рублей

Компания Zeekr официально представила свою новую модель – Zeekr 007 GT в кузове shooting brake. Автомобиль доступен в трех вариантах, с ценами от 199,9 до 232,9 тыс. юаней (от 2,24 до 2,61 млн рублей). Учитывая просторность, превосходное оснащение и мощность электромобиля, предложенные цены можно считать разумными.

Zeekr 007 GT оснащен уникальной «световой завесой» Zeekr Stargate с возможностью отображения анимаций, состоящей из 1711 светодиодов с общей площадью 90 дюймов. В зоне противотуманных фар предусмотрены вентиляционные отверстия для улучшенного охлаждения тормозов, а стандартная комплектация включает активные воздухозаборники и лидар.

Zeekr 007 GT

Габариты универсала составляют 4864 х 1900 х 1460 мм, с колесной базой 2925 мм. Доступны колеса диаметром 19 и 20 дюймов. Опциональная пневмоподвеска позволяет снизить высоту автомобиля до 1445 мм и увеличить углы въезда и съезда до 15,2° и 20° соответственно.

Багажник со сложенными задними сиденьями имеет объем до 1737 литров, с возможностью установки холодильника.

Салон автомобиля оборудован медиасистемой на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8295 и OLED-экраном диагональю 15,05 дюйма с разрешением 2,5K. Программное обеспечение включает мощную языковую модель, способную распознавать более 150 000 команд управления.

Интерьер Zeekr 007 GT

Базовая версия Zeekr 007 GT имеет один электромотор мощностью 421 л.с. на задней оси, в то время как топовая версия снабжена полным приводом с двумя электромоторами общей мощностью 645 л.с. Базовая батарея имеет емкость 75 кВтч, обеспечивая запас хода 585 или 650 км; в топовой версии установлена батарея на 100 кВтч, которая позволяет проехать до 825 км.

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Источник: Autohome