Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гранта получила две новые топ-версии
1 мая
Гранта получила две новые топ-версии
АВТОВАЗ запустил продажи обновленных...
Гиперкар Speirling с системой Downforce-on-Demand
1 мая
Этот автомобиль способен ездить по потолку: прорывная и зрелищная технология
McMurtry Automotive испытала гиперкар Speirling...
«Белджи» выпустил юбилейный автомобиль под собственной маркой
1 мая
«Белджи» выпустил юбилейный автомобиль под собственной маркой
90-тысячным автомобилем под брендом Belgee стал...

Проверенный бренд представил мощный, хорошо оснащенный и доступный универсал

Zeekr представил новый электрический универсал 007 GT по цене от 2,24 млн рублей

Рекомендуем
Эксперты разобрали утильсбор: чего ждать водителям после 1 мая

Компания Zeekr официально представила свою новую модель – Zeekr 007 GT в кузове shooting brake. Автомобиль доступен в трех вариантах, с ценами от 199,9 до 232,9 тыс. юаней (от 2,24 до 2,61 млн рублей). Учитывая просторность, превосходное оснащение и мощность электромобиля, предложенные цены можно считать разумными.

Zeekr 007 GT оснащен уникальной «световой завесой» Zeekr Stargate с возможностью отображения анимаций, состоящей из 1711 светодиодов с общей площадью 90 дюймов. В зоне противотуманных фар предусмотрены вентиляционные отверстия для улучшенного охлаждения тормозов, а стандартная комплектация включает активные воздухозаборники и лидар.

Zeekr 007 GT
Zeekr 007 GT

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Габариты универсала составляют 4864 х 1900 х 1460 мм, с колесной базой 2925 мм. Доступны колеса диаметром 19 и 20 дюймов. Опциональная пневмоподвеска позволяет снизить высоту автомобиля до 1445 мм и увеличить углы въезда и съезда до 15,2° и 20° соответственно.

Багажник со сложенными задними сиденьями имеет объем до 1737 литров, с возможностью установки холодильника.

Салон автомобиля оборудован медиасистемой на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8295 и OLED-экраном диагональю 15,05 дюйма с разрешением 2,5K. Программное обеспечение включает мощную языковую модель, способную распознавать более 150 000 команд управления.

Интерьер Zeekr 007 GT
Интерьер Zeekr 007 GT

Рекомендуем
Крепкие масла для трансмиссии

Базовая версия Zeekr 007 GT имеет один электромотор мощностью 421 л.с. на задней оси, в то время как топовая версия снабжена полным приводом с двумя электромоторами общей мощностью 645 л.с. Базовая батарея имеет емкость 75 кВтч, обеспечивая запас хода 585 или 650 км; в топовой версии установлена батарея на 100 кВтч, которая позволяет проехать до 825 км.

Zeekr 007 GT
Zeekr 007 GT
Zeekr 007 GT
Интерьер Zeekr 007 GT
Интерьер Zeekr 007 GT

Источник: Autohome

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 17
01.05.2025 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0