Проверенный бренд представил мощный, хорошо оснащенный и доступный универсал
Компания Zeekr официально представила свою новую модель – Zeekr 007 GT в кузове shooting brake. Автомобиль доступен в трех вариантах, с ценами от 199,9 до 232,9 тыс. юаней (от 2,24 до 2,61 млн рублей). Учитывая просторность, превосходное оснащение и мощность электромобиля, предложенные цены можно считать разумными.
Zeekr 007 GT оснащен уникальной «световой завесой» Zeekr Stargate с возможностью отображения анимаций, состоящей из 1711 светодиодов с общей площадью 90 дюймов. В зоне противотуманных фар предусмотрены вентиляционные отверстия для улучшенного охлаждения тормозов, а стандартная комплектация включает активные воздухозаборники и лидар.
Габариты универсала составляют 4864 х 1900 х 1460 мм, с колесной базой 2925 мм. Доступны колеса диаметром 19 и 20 дюймов. Опциональная пневмоподвеска позволяет снизить высоту автомобиля до 1445 мм и увеличить углы въезда и съезда до 15,2° и 20° соответственно.
Багажник со сложенными задними сиденьями имеет объем до 1737 литров, с возможностью установки холодильника.
Салон автомобиля оборудован медиасистемой на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8295 и OLED-экраном диагональю 15,05 дюйма с разрешением 2,5K. Программное обеспечение включает мощную языковую модель, способную распознавать более 150 000 команд управления.
Базовая версия Zeekr 007 GT имеет один электромотор мощностью 421 л.с. на задней оси, в то время как топовая версия снабжена полным приводом с двумя электромоторами общей мощностью 645 л.с. Базовая батарея имеет емкость 75 кВтч, обеспечивая запас хода 585 или 650 км; в топовой версии установлена батарея на 100 кВтч, которая позволяет проехать до 825 км.
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Источник: Autohome