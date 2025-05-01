Эти европейские машины будут оснащаться деталями из рисовой шелухи

Представитель Seat: Каждый Arona содержит 60 граммов оризита из рисовой шелухи

Компания Seat, входящая в группу Volkswagen, начала внедрять оризит – материал, получаемый из рисовой шелухи, в производственном процессе своих автомобилей.

Пионером использования этого экологического материала стал кроссовер Seat Arona, который является «братом» Skoda Kamiq. Оризит применяется в опорах двойного пола, где его доля достигает 15%.

Seat Arona

По словам представителя Seat Жерара Суриоля, в каждом автомобиле Seat Arona используется 60 граммов рисовой шелухи, что в год позволяет перерабатывать до 5 тонн этого побочного продукта, поступающего с рисовых полей дельты реки Эбро, расположенной в биосферном заповеднике на восточном побережье Испании.

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Источник: Российская газета