Одометры этих машин намеренно «ускоряются», чтобы машины быстрее слетали с гарантии

Иск против Tesla: завышенные показания одометра приводят к убыткам владельцев

В адрес Tesla был подан коллективный иск, в котором утверждается, что компания увеличивает показания одометров на своих электромобилях, чтобы ускорить истечение гарантии и избежать затрат на гарантийный ремонт.

Истцом выступил Найри Хинтон, который заявил, что одометр его Model Y 2020 года показывает пробег 115 км в день, несмотря на то что на самом деле он проезжает не более 40 км.

Житель Лос-Анджелеса рассказал, что из-за завышенных показаний его базовая гарантия на 80,000 км закончилась раньше положенного срока, что привело к счету за ремонт подвески на сумму 10 000 долларов, который, по его мнению, должна была покрыть Tesla.

В иске говорится, что компания, связывая лимиты гарантии и пробег по лизингу с завышенными показаниями одометра, увеличивает доход от ремонтов, уменьшает свои обязательства и заставляет клиентов преждевременно покупать расширенные гарантии.

Хинтон требует компенсации ущерба для более чем миллиона владельцев Tesla в Калифорнии. Tesla и ее юристы пока не ответили на запросы Reuters о комментарии по ситуации, но отклонили серьезные обвинения, изложенные в иске.

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Источник: Reuters