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Полуостров Крым: где отдыхают туристы этим летом?

Сергей Ганзий: южный берег Крыма стал самым популярным местом для отдыха

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Южный берег Крыма занял лидирующие позиции как самая востребованная зона отдыха для туристов, согласно информации, предоставленной министром курортов и туризма Республики Крым Сергеем Ганзием.

На пресс-туре «Расцветай в Крыму», проведенном ведомством, министр отметил, что более 50% гостей выбирают именно эту часть полуострова. За ней следуют западное побережье с 25% и восточное с 15%, также популярны Бахчисарайский и Симферопольский районы.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Ганзий уточнил, что бронирование летнего отдыха в Крыму началось еще в октябре прошлого года, что свидетельствует о росте глубины бронирования.

Это связано с увеличением срока бронирования железнодорожных билетов до 90 дней и акциями на раннее бронирование в гостиницах полуострова.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
04.05.2025 
Фото:Unsplash
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