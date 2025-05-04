Полуостров Крым: где отдыхают туристы этим летом?

Сергей Ганзий: южный берег Крыма стал самым популярным местом для отдыха

Южный берег Крыма занял лидирующие позиции как самая востребованная зона отдыха для туристов, согласно информации, предоставленной министром курортов и туризма Республики Крым Сергеем Ганзием.

На пресс-туре «Расцветай в Крыму», проведенном ведомством, министр отметил, что более 50% гостей выбирают именно эту часть полуострова. За ней следуют западное побережье с 25% и восточное с 15%, также популярны Бахчисарайский и Симферопольский районы.

Ганзий уточнил, что бронирование летнего отдыха в Крыму началось еще в октябре прошлого года, что свидетельствует о росте глубины бронирования.

Это связано с увеличением срока бронирования железнодорожных билетов до 90 дней и акциями на раннее бронирование в гостиницах полуострова.

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Источник: Известия