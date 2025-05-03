Бренд электромобилей Zeekr обзавелся официальным сервисом в России

«Рольф» стал первым официальным сервисным дистрибутором Zeekr в России

Компания «Рольф» стала первым официальным сервисным дистрибутором автопроизводителя Zeekr в России.

Что же конкретно означает это партнерство для владельцев автомобилей Zeekr и для самого российского рынка? Ключевым аспектом является предоставление «Рольфу» эксклюзивного доступа к целому ряду ресурсов, критически важных для качественного и оперативного сервисного обслуживания.

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Во-первых, это полный доступ к IT-инфраструктуре Zeekr. Во-вторых, «Рольф» получает доступ к полному каталогу оригинальных запасных частей Zeekr. В-третьих, партнерство обеспечивает «Рольф» доступом к специализированному оборудованию, рекомендованному самим производителем Zeekr

Хотя официальное заявление от «Рольфа» еще не поступило, можно с уверенностью предположить, что компания получит доступ к программному обеспечению для диагностики и ремонта, а также к системе управления запасами и логистике запасных частей.

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Источник: Автопоток