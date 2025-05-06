Минимум два новых бренда из Китая планируют выйти на российский рынок

Китайские автомобильные бренды Lepas и iCar скоро выйдут на российский рынок

Два китайских автопроизводителя, Lepas и iCar, планируют официально начать продажи в России в ближайшее время.

Как сообщил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов после визита на автосалон в Шанхае, где было представлено множество новинок, несколько из них могут появиться и на российском рынке. В частности, Иванов выделил два бренда, Lepas и iCar, которые входят в состав Chery Group, и подтвердил, что планируется их официальное присутствие в России.

Сергей Мелюх, директор компании «Авилон Электро», подчеркнул, что выход совершенно новых и малоизвестных марок на российский рынок может оказаться экономически нецелесообразным и потребует значительных временных затрат.

«На Шанхайском автосалоне большинство премьер было связано с гибридными и электромобилями. Теоретически, все новинки могут быть официально представлены в России, однако наиболее востребованные бренды смогут выйти на рынок быстрее», – отметил Мелюх.

В пример он привел LiXiang, которые уже успешно продаются на российском рынке, а также электрокары Zeekr, которые также показали хорошие результаты без официальных поставок.

Lepas – новый премиальный автомобильный бренд от компании Chery. Название образовано путем слияния слов «Leap» (прыжок, скачок) и «Passion» (страсть). Первая модель – кроссовер L8 – вышла 18 апреля 2025 года.

iCar – также дочерняя компания китайского автопроизводителя Chery, основанная в апреле 2023 года. Специализируется на производстве электромобилей.

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Источник: РИА «Новости»