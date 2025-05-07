Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volkswagen Touran
7 мая
Просторный и хорошо оснащенный семейный минивэн продают в России по адекватной цене
Volkswagen Touran появился у дилеров в Воронеже...
Этих «китайцев» готовы скупать россияне
7 мая
Этих «китайцев» готовы скупать россияне
Эксперт Попов: россияне готовы массово покупать...
Форум «За горизонт!» соберет автопутешественников в Воронежской области
7 мая
Форум «За горизонт!» соберет автопутешественников в Воронежской области
III Общероссийский форум автопутешественников...

Популярный электрокар доработали для российского климата

Mustang Mach-E 2025 получил тепловой насос для зимы и более эргономичный салон

Рекомендуем
Что изменилось для автомобилистов этой весной — 3 главных новшества

Ford представил обновлённую версию своего электромобиля Mustang Mach-E 2025 года. Модель получила спортивные элементы в дизайне, увеличенное внутреннее пространство и новый тепловой насос, способствующий оптимизации энергозатрат в холодное время года.

Экстерьер авто обзавёлся тремя новыми расцветками: Velocity Blue, Molten Magenta и Terrain. Базовые версии получили черный сплиттер спереди, а модель GT снабдили решёткой радиатора в спортивном оформлении. Также изменилось разнообразие колёсных дисков: начальные комплектации стали доступны с дисками, ранее предложенными только для версии Premium, а для Premium теперь может выбрать 19-дюймовые колёса с черным покрытием.

Ford Mustang Mach-E 2025
Ford Mustang Mach-E 2025
За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Внутри авто изменения коснулись эргономики: селектор коробки передач переместили на рулевую колонку, а управление стеклоочистителями и поворотниками объединили в элемент Superstalk, что освободило место для дополнительных отсеков в центральной консоли. Интерфейс мультимедийной системы SYNC 4A также был обновлён, став более интуитивным и отзывчивым.

Ключевое новшество – тепловой насос, установленный спереди автомобиля, который более эффективно распределяет тепло в салоне и снижает нагрузку на аккумулятор в зимних условиях. По мнениям разработчиков, это окажет положительное влияние на запас хода, особенно в холодных регионах.

Интерьер Ford Mustang Mach-E 2025
Интерьер Ford Mustang Mach-E 2025

Mustang Mach-E, первый серийный электрокар Ford, вышел на европейский рынок в 2021 году и с тех пор было продано почти 90 тысяч автомобилей. Обновление 2025 года продолжает стратегию компании, объединяющую значительные улучшения с обновлениями программного обеспечения через OTA.

Источник: electriccarsreport.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Ford
Количество просмотров 17
07.05.2025 
Фото:Ford
Поделиться:
Оцените материал:
0