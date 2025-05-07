Популярный электрокар доработали для российского климата

Mustang Mach-E 2025 получил тепловой насос для зимы и более эргономичный салон

Ford представил обновлённую версию своего электромобиля Mustang Mach-E 2025 года. Модель получила спортивные элементы в дизайне, увеличенное внутреннее пространство и новый тепловой насос, способствующий оптимизации энергозатрат в холодное время года.

Экстерьер авто обзавёлся тремя новыми расцветками: Velocity Blue, Molten Magenta и Terrain. Базовые версии получили черный сплиттер спереди, а модель GT снабдили решёткой радиатора в спортивном оформлении. Также изменилось разнообразие колёсных дисков: начальные комплектации стали доступны с дисками, ранее предложенными только для версии Premium, а для Premium теперь может выбрать 19-дюймовые колёса с черным покрытием.

Ford Mustang Mach-E 2025

Внутри авто изменения коснулись эргономики: селектор коробки передач переместили на рулевую колонку, а управление стеклоочистителями и поворотниками объединили в элемент Superstalk, что освободило место для дополнительных отсеков в центральной консоли. Интерфейс мультимедийной системы SYNC 4A также был обновлён, став более интуитивным и отзывчивым.

Ключевое новшество – тепловой насос, установленный спереди автомобиля, который более эффективно распределяет тепло в салоне и снижает нагрузку на аккумулятор в зимних условиях. По мнениям разработчиков, это окажет положительное влияние на запас хода, особенно в холодных регионах.

Интерьер Ford Mustang Mach-E 2025

Mustang Mach-E, первый серийный электрокар Ford, вышел на европейский рынок в 2021 году и с тех пор было продано почти 90 тысяч автомобилей. Обновление 2025 года продолжает стратегию компании, объединяющую значительные улучшения с обновлениями программного обеспечения через OTA.

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Источник: electriccarsreport.com