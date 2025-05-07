Hyundai представил совершенно новый просторный и экономичный кроссовер

Beijing Hyundai представил электрический кроссовер Elexio с запасом хода 700 км

Компания Beijing Hyundai официально представила свой первый полностью электрический кроссовер под названием Elexio, созданный на базе глобальной платформы Hyundai E-GMP (Electric Global Modular Platform). Название Elexio, происходящее от слова «electric», акцентирует внимание на электрической природе автомобиля.

Этот кроссовер войдет в стратегию компании «в Китае, для Китая, в мир», которая включает планы по локализации и выходу на международные рынки.

Hyundai Elexio

В течение следующих четырех лет Beijing Hyundai намерена ежегодно выпускать 2–3 новые модели электромобилей, гибридов и автомобилей с увеличенным запасом хода в сегментах седанов, SUV и MPV. Ожидается, что запуск Elexio состоится в третьем квартале 2025 года.

Elexio будет выделяться своим оригинальным дизайном, отличным от других моделей компании, но имеющим некоторые общие элементы с электромобилями линейки Ioniq. На передней части автомобиля размещена «сквозная» световая полоса, активная решётка воздухозаборника и дневные ходовые огни с цифрой 8, которая популярна в Китае. Также присутствуют скрытые дверные ручки и 20-дюймовые колесные диски.

Hyundai Elexio

Хотя размеры модели неизвестны, можно предположить, что интерьер будет достаточно просторным. Он выполнен в минималистичном стиле без физических кнопок и включает 27-дюймовый проекционный экран и медиасистему на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8295. Эта система поддерживает голосовое управление и, вероятно, интегрирует передовые технологии, такие как Deepseek.

Hyundai Elexio

Elexio обещает запас хода свыше 700 км при стандартных условиях, возможность зарядки от 30% до 80% за 27 минут и совместимость с 99% зарядных станций в Китае. Также автомобилю будет предоставлен расширенный набор систем помощи водителю.

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Источник: Autohome