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Форум «За горизонт!» соберет автопутешественников в Воронежской области
7 мая
Форум «За горизонт!» соберет автопутешественников в Воронежской области
III Общероссийский форум автопутешественников...

Форум «За горизонт!» соберет автопутешественников в Воронежской области

III Общероссийский форум автопутешественников «За горизонт!» пройдет 17-18 мая

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17 и 18 мая 2025 года парк НЕЛЖА.РУ в Воронежской области станет местом проведения III Общероссийского форума автопутешественников «За горизонт!». Масштабное событие объединит на одной площадке автотуристов, тревел-блогеров, профессионалов в сфере экспедиций и авторских маршрутов, и просто влюбленных в путешествия людей со всей страны. Ведущим форума выступит Михаил Глущенко – автор «Большого путеводителя по Воронежской области».

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

В течение двух дней гости смогут посетить лекции, киносеансы, экспертные сессии, а также ознакомиться с уникальной экспедиционной техникой, автодомами и электромобилями. В программе – встречи с известными путешественниками: Ириной Пудовой, Богданом Булычёвым, Павлом Конюховым, Сергеем Лысенко, Валерием Сушковым, Антоном Картоном и другими. Гостей ждет насыщенная культурная программа: пройдут презентации туристических проектов, показы фильмов, музыкальные выступления и ярмарка ремесленных изделий.

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На форуме состоится премьера фильма «В Арктику», пройдет финал автопутешествия «Дорога сквозь века», а на сценах парка выступят ВИА «Василёк» и участники фестиваля «Воют волки». Самых активных гостей ждут призы от партнеров, включая до 300 литров топлива от компании «Калина Ойл».

Информационным спонсором форума выступает журнал «За рулем», мероприятие также поддерживают проект «Авторадио-Воронеж», портал VRN Guide, «Дома Не Сидится» и другие. Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации.

Форум «За горизонт!» станет ярким событием весны и откроет новый сезон автопутешествий по России.

Источник, фото: nelzha.ru

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«За рулем»
Количество просмотров 12
07.05.2025 
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