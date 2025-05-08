Первая Audi без фирменных колец начала поступать к дилерам: подробности

Audi представляет электрический спортбэк E5: старт продаж в Китае в 2025 году

Электрический спортбэк Audi E5, разработанный в партнерстве с SAIC Motor, начинает поступать в дилерские центры Китая, включая города Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. Официальные продажи запланированы на третий квартал 2025 года.

Автомобиль построен на платформе Advanced Digitised Platform и соединяет инженерные достижения Audi с цифровыми технологиями, созданными для китайского потребителя.

Audi E5

Габариты Audi E5 составляют 4870 × 1990 × 1460 мм, а колёсная база – 2950 мм, что делает его крупнее основных конкурентов, таких как Nio ET5T и Zeekr 007 GT. Модель выделяется панорамным экраном 59 дюймов с разрешением 4K, заменой боковых зеркал камерами и подсвеченной надписью Audi, в которой используется 469 светодиодов вместо привычных колец.

Интерьере Audi E5 предлагает 27-дюймовый дисплей от стойки до стойки, систему Audi OS на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8295 и виртуального ассистента с поддержкой голосового и сенсорного управления. Техническое оснащение включает систему помощи водителю Audi 360 с лидаром и 29 датчиками, адаптивную пневмоподвеску и рулевое управление на все четыре колеса.

Audi E5

Модель предложена в вариантах с задним и полным приводом. В версии Quattro автомобиль имеет мощность 787 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды и обладает запасом хода 770 км. Система быстрой зарядки на 800 В позволяет увеличить пробег на 370 км всего за 10 минут. Ожидается, что поставки клиентам начнутся в конце августа – начале сентября, а цена нового спортбэка составит около 40 000 долларов. Раннее появление автомобилей в шоурумах направлено на привлечение внимания потенциальных покупателей.

Интерьер Audi E5

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Источник: Audi