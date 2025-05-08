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Китай запретил возгорания электромобилей, введя строжайшие стандарты для батарей

1 июля 2026 года в Китае вступят в силу новые требования к безопасности батарей

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С 1 июля 2026 года Китай введет самые строгие в мире стандарты безопасности для батарей электромобилей. Правила, именуемые «Требования безопасности к силовым батареям электромобилей», фактически запрещают любые инциденты возгорания или взрыва, включая сценарии теплового разгона – неконтролируемого перегрева между ячейками аккумулятора.

Хотя действующие нормы уже помогают снизить количество пожаров в электромобилях, новые правила значительно ужесточают требования. Теперь производители должны исключить возможность аварий, ранее предусматривалось предупреждение водителей о потенциальной опасности за пять минут до аварии.

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Это вызвало споры: критики считают, что новые правила чрезмерны и их реализация технически сложна, особенно для небольших компаний. Аналитики предполагают, что себестоимость электромобилей может возрасти, что замедлит выход на рынок новых брендов.

Компания CATL, ключевой поставщик батарей для завода Tesla в Шанхае, заявила о своей готовности к новым требованиям, представив технологию NP (No Thermal Propagation), которая предотвращает перегрев между ячейками. Однако собственные аккумуляторы Tesla в формате 4680 еще не прошли независимую проверку на соответствие заявленным стандартам.

Новые испытания для производителей включают тест на удар снизу и циклы быстрой зарядки с моделированием короткого замыкания. Ужесточение норм совпало с инцидентом с электромобилем Xiaomi SU7, который врезался в бетонное ограждение, после чего власти запретили использование терминов «автономное» и «умное вождение», а также ускорили внедрение новых стандартов для батарей.

Ожидался более щадящий подход, например, увеличение времени уведомления водителей о рисках до 10-15 минут. Полное исключение возгораний может привести к взрыву в случае локализации проблемы в одной ячейке. Тем не менее, статистика показывает, что электромобили горят не чаще автомобилей с ДВС – современные батареи уже имеют датчики температуры и жидкости для охлаждения. Однако тушение таких пожаров остается сложной задачей, требующей до 10 000 литров воды.

Китай продолжает укреплять свои позиции в производстве электромобилей. Такие бренды, как BYD и Xiaomi предлагают модели с высокими показателями скорости зарядки и развитыми системами помощи водителю, конкурируя с Tesla. Государственная поддержка отрасли, включая доступ к редкоземельным металлам, вызывает критику на Западе, но это не мешает компаниям, таким как BYD, расширять свою деятельность. Успех реформы зависит от способности индустрии адаптироваться без замедления роста, к 2026 году на долю Китая могут приходиться более 40% мировых продаж электромобилей.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Xinhua
Количество просмотров 5
08.05.2025 
Фото:Xinhua
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