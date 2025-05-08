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Tesla продолжает отрицать вину в смертях по вине автопилота: замято еще одно дело

Tesla договорилась по делу о смертельной аварии с автопилотом 2021 года в Огайо

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Компания Tesla, управляемая Илоном Маском, достигла соглашения по делу о смерти, произошедшей в результате аварии с участием автопилота в 2021 году в Огайо.

Наследники погибшего мужчины, который стал жертвой столкновения и последующего пожара автомобиля Tesla Model Y близ Дейтона, подали иск к автопроизводителю. О подробностях достигнутого соглашения не сообщается, в то время как Tesla и представитель истцов отказались от комментариев.

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В аварии 72-летний Клайд Лич, как говорится в иске, потерял управление, когда его автомобиль внезапно начал разгоняться, съехал с дороги и врезался в столб на заправочной станции, в результате чего он получил смертельные травмы.

Истцов беспокоило то, что Tesla была уведомлена о множестве случаев неожиданного ускорения своих автомобилей, включая Model Y. Ответы компании заключаются в том, что автомобиль не имел дефектов, и ответственность лежит на водителе.

Ранее Tesla уже урегулировала иск, связанный со смертью инженера Apple в 2018 году, а в феврале 2025 года ограничила выплаты по другому случаю во Флориде. Кроме того, другие иски против Tesla в настоящее время находятся в процессе рассмотрения. Издание Electrek упоминает, что Иллон Маск заявлял, что компания не будет пытаться выиграть «справедливые» судебные процессы против нее и никогда не уладит «несправедливое дело».

Источник: Reuters

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
08.05.2025 
Фото:Unsplash
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