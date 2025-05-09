Эта батарея Tesla может обеспечить электричеством 3600 домов в течение часа

Производство Megapack: как Tesla оптимизировала сборку до 68 минут

В Калифорнии, в городе Лэтроп, функционирует крупнейшая в Северной Америке фабрика Tesla по производству аккумуляторов коммунального масштаба – Tesla Megafactory.

На заводе используются литий-железо-фосфатные элементы, которые отличаются высокой долговечностью и безопасностью. Производство активно расширяется.

Производство Tesla Megapack

Завод в состоянии выпускать до 10 тысяч единиц Megapack в год, что соответствует общей ёмкости 40 ГВт∙ч. Каждый Megapack предоставляет 3,9 МВт∙ч энергии, что достаточно для снабжения электричеством 3600 домов в течение часа.

Общая площадь фабрики составляет 93 тысячи квадратных метров, и производственный процесс максимально оптимизирован: сборка одного блока занимает всего 68 минут благодаря применению роботизированных манипуляторов и современных автоматизированных систем, работающих практически без перерыва.

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Источник: YouTube