Компании Tesla запретили использовать название Robotaxi: в чем причина?

USPTO отказало Tesla в регистрации бренда Robotaxi из-за конкуренции на рынке

Компания Tesla испытывает новые трудности в защите своих брендов. Американское патентное бюро (USPTO) отклонило регистрацию названия Robotaxi, указав на его общность, поскольку этот термин уже используют другие фирмы для схожих услуг. Заявка Tesla на товарный знак Robotaxi для каршеринга, поданная в октябре 2024 года, пока еще находится на рассмотрении.

Кроме того, USPTO приостановило обработку заявок на Cybercab из-за конфликтов с другими брендами, использующими приставку Cyber. Это обстоятельство затрудняет продвижение одноименного электрического автомобиля компании, который был представлен в 2024 году в рамках планов по созданию сети автономных такси. Две заявки на Robobus, поданные 10 октября, также остаются без решения.

Согласно информации из документов, бюро дало Tesla три месяца на обжалование решения по Robotaxi. Для успеха компании необходимо обосновать уникальность термина, предоставив рекламные материалы и примеры использования бренда. USPTO также потребовало информацию о том, как конкуренты употребляют слова ROBO, ROBOT или ROBOTIC в аналогичном контексте, что может стать решающим фактором в дискуссии о «родовом» значении имени.

Если весьма вероятно, что вторая заявка на Robotaxi для сервиса будет одобрена, компания может получить защиту бренда в сфере услуг, но не в производстве автомобилей. Это создаст правовые лазейки, позволяя конкурентам выпускать «роботакси», но не заниматься перевозками под этим названием.

Ситуация с Cybercab более запутанная, поскольку решение зависит от разбирательств с другими владельцами прав. Для Tesla, которая намеревается запустить сервис к 2026 году, возможные задержки могут привести к утрате конкурентных преимуществ перед такими игроками, как Waymo и Uber. Пока компания не прокомментировала данный вопрос, но её действия в ближайшие месяцы покажут, насколько быстро она сможет адаптироваться к возникающим юридическим проблемам.

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Источник: techcrunch