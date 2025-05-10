Россиян предупредили о росте случаев мошенничества с путевками

ВТБ: мошенники в сфере туризма активизируются во время майских праздников

Майские праздники – долгожданное время для отдыха и путешествий. Однако, вместе с ростом спроса на туристические услуги, резко увеличивается и количество случаев мошенничества, связанного с продажей поддельных путевок и авиабилетов.

По данным ВТБ, киберпреступники активно используют майские выходные для реализации своих схем, наживаясь на желании людей провести отпуск за границей или в пределах страны. Как не стать жертвой мошенников и сохранить свои деньги и драгоценное время?

Злоумышленники мастерски используют метод ситуативного фишинга. Они создают поддельные сайты, практически идентичные официальным ресурсам авиакомпаний, билетных агрегаторов и туристических агентств. Внешнее сходство часто поразительно: логотипы, цвета, даже структура сайта могут быть скопированы с высокой точностью. Главная цель – ввести пользователя в заблуждение и заставить его предоставить конфиденциальную информацию.

Реклама таких фейковых ресурсов распространяется через различные каналы: социальные сети, мессенджеры, e-mail рассылки. Заманчивые предложения о «горящих турах» с невероятно низкими ценами – основной приём, который используется мошенниками. Они активно нагнетают атмосферу срочности, уверяя, что остались «последние билеты» или «ограниченное количество мест». Всё это делается для того, чтобы жертва поспешила с оплатой, не уделяя достаточно внимания подробностям.

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Источник: Известия