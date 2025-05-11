На базе УАЗ Профи создали девятиместный минивэн с открытым верхом: подробности и фото
Нижегородская компания «Универсал НН» изучает возможность организации мелкосерийного производства девятиместных микроавтобусов на базе УАЗ Профи. Эти автомобили будут специально предназначены для доставки туристов по сложным маршрутам в труднодоступные районы российских курортов.
В настоящее время уже создан опытный образец микроавтобуса-кабриолета с открытым кузовом, который соответствует всем стандартам переоборудования.
Он будет вмещать туристов на трех рядах сидений, а один пассажир сможет разместиться рядом с водителем в однорядной кабине. Опытный экземпляр, основанный на полноприводном УАЗ Профи, успешно эксплуатируется в Крыму уже три года. Компания «Универсал НН» проводит исследование рынка, чтобы оценить потенциальную целесообразность мелкосерийного производства таких автомобилей, которые помогут организовать транспорт для путешественников по сложным маршрутам и бездорожью к интересным достопримечательностям.
Также предусмотрена возможность создания трансформируемого салона для перевозки пассажиров с ограниченной подвижностью.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Универсал НН