На базе УАЗ Профи создали девятиместный минивэн с открытым верхом: подробности и фото

«Универсал НН» наладит выпуск микроавтобусов для туристов на базе УАЗ Профи

Нижегородская компания «Универсал НН» изучает возможность организации мелкосерийного производства девятиместных микроавтобусов на базе УАЗ Профи. Эти автомобили будут специально предназначены для доставки туристов по сложным маршрутам в труднодоступные районы российских курортов.

В настоящее время уже создан опытный образец микроавтобуса-кабриолета с открытым кузовом, который соответствует всем стандартам переоборудования.

Туристический минивэн на базе УАЗ Профи

Он будет вмещать туристов на трех рядах сидений, а один пассажир сможет разместиться рядом с водителем в однорядной кабине. Опытный экземпляр, основанный на полноприводном УАЗ Профи, успешно эксплуатируется в Крыму уже три года. Компания «Универсал НН» проводит исследование рынка, чтобы оценить потенциальную целесообразность мелкосерийного производства таких автомобилей, которые помогут организовать транспорт для путешественников по сложным маршрутам и бездорожью к интересным достопримечательностям.

Туристический минивэн на базе УАЗ Профи

Также предусмотрена возможность создания трансформируемого салона для перевозки пассажиров с ограниченной подвижностью.

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Источник: Универсал НН