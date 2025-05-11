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На базе УАЗ Профи создали девятиместный минивэн с открытым верхом: подробности и фото

«Универсал НН» наладит выпуск микроавтобусов для туристов на базе УАЗ Профи

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Нижегородская компания «Универсал НН» изучает возможность организации мелкосерийного производства девятиместных микроавтобусов на базе УАЗ Профи. Эти автомобили будут специально предназначены для доставки туристов по сложным маршрутам в труднодоступные районы российских курортов.

В настоящее время уже создан опытный образец микроавтобуса-кабриолета с открытым кузовом, который соответствует всем стандартам переоборудования.

Туристический минивэн на базе УАЗ Профи
Туристический минивэн на базе УАЗ Профи
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Он будет вмещать туристов на трех рядах сидений, а один пассажир сможет разместиться рядом с водителем в однорядной кабине. Опытный экземпляр, основанный на полноприводном УАЗ Профи, успешно эксплуатируется в Крыму уже три года. Компания «Универсал НН» проводит исследование рынка, чтобы оценить потенциальную целесообразность мелкосерийного производства таких автомобилей, которые помогут организовать транспорт для путешественников по сложным маршрутам и бездорожью к интересным достопримечательностям.

Туристический минивэн на базе УАЗ Профи
Туристический минивэн на базе УАЗ Профи

Также предусмотрена возможность создания трансформируемого салона для перевозки пассажиров с ограниченной подвижностью.

Источник: Универсал НН

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Лежнин Роман
Фото:Универсал НН
Количество просмотров 1434
11.05.2025 
Фото:Универсал НН
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Отзывы о УАЗ Профи (636)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Профи  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.
+3