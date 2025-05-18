Эта новая автомобильная система уничтожит ваш смартфон (не делайте так!)

Пользователь Reddit показал, как автомобильный лидар прожигает камеру смартфона

Пользователь Reddit под ником Jeguetelli опубликовал пост, в котором наглядно показал, как работающий лидар электромобиля Volvo EX90 буквально выжигает пиксели на одном из датчиков изображения смартфона. Снимающая камера устройства в этот момент направлена ровно на лидар – и прямо в процессе съемки на картинке появляются странные артефакты. Это и есть выжженные пиксели.

Повреждается датчик камеры, работающий на объективе крупного плана, когда вы увеличиваете масштаб – теперь эти следы будут появляться при «зуме» каждый раз, что бы вы не снимали

Стоит отметить, что конкретная модель машины тут ни при чем – все лидары работают по одному принципу: они определяют расстояние до окружающих объектов, испуская лазерные лучи и измеряя время, требующееся отраженному свету для возвращения к датчику.

Видите лидар на этом Volvo EX90? Такие есть у многих машин последнего поколения

Лидары (это такой небольшой «нарост» над лобовым стеклом) применяют в системах помощи водителю – адаптивном круиз-контроле, например. И да, их не следует снимать телефоном во время работы. Ровно потому, что лазерные лучи плохо «дружат» с датчиками изображения в камерах.

В североамериканских СМИ, перепечатывающих пост с Reddit, отмечают, что производители машин, оснащенных лидарами (и Volvo в том числе), в инструкции к автомобилю обязательно указывают недопустимость такой съемки. Но кто из нас читает инструкции, правда? Отмечается также, что использование фильтров или защитных крышек на объективе камеры может помочь уменьшить воздействие лидара – если уж вам непременно нужно снять его крупным планом. Кроме того, некоторые камеры оснащены встроенной защитой от источников света высокой интенсивности. Но далеко не все.

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Источник: The Drive