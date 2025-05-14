В России ведется разработка нового отечественного автодома — опубликованы изображения

Компания «Универсал НН» представила рендеры автодома на платформе УАЗ Профи

На российском рынке может появиться новый автодом, созданный на базе коммерческого УАЗ Профи. Разработкой занимается нижегородская компания «Универсал НН», которая сотрудничает с Ульяновским автозаводом.

На официальном сайте компании представлены рендеры новинки с разными вариантами компоновки спального алькова. В компании уже давно ведется работа над автомобилем с вместительным салоном, большим багажником и полным приводом, предназначенным для автономных поездок.

Автодом на базе УАЗ Профи

Однако пока концепция и облик автодома находятся в стадии разработки, так как необходимо учитывать особенности данного типа транспортных средств.

В данный момент специалисты «Универсал НН» анализируют рынок и перспективы для возможного запуска производства новой модели в мелких сериях.

Автодом на базе УАЗ Профи

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Универсал НН