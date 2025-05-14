В России ведется разработка нового отечественного автодома — опубликованы изображения
На российском рынке может появиться новый автодом, созданный на базе коммерческого УАЗ Профи. Разработкой занимается нижегородская компания «Универсал НН», которая сотрудничает с Ульяновским автозаводом.
На официальном сайте компании представлены рендеры новинки с разными вариантами компоновки спального алькова. В компании уже давно ведется работа над автомобилем с вместительным салоном, большим багажником и полным приводом, предназначенным для автономных поездок.
Однако пока концепция и облик автодома находятся в стадии разработки, так как необходимо учитывать особенности данного типа транспортных средств.
В данный момент специалисты «Универсал НН» анализируют рынок и перспективы для возможного запуска производства новой модели в мелких сериях.
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Источник: Универсал НН