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В России ведется разработка нового отечественного автодома — опубликованы изображения

Компания «Универсал НН» представила рендеры автодома на платформе УАЗ Профи

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На российском рынке может появиться новый автодом, созданный на базе коммерческого УАЗ Профи. Разработкой занимается нижегородская компания «Универсал НН», которая сотрудничает с Ульяновским автозаводом.

На официальном сайте компании представлены рендеры новинки с разными вариантами компоновки спального алькова. В компании уже давно ведется работа над автомобилем с вместительным салоном, большим багажником и полным приводом, предназначенным для автономных поездок.

Автодом на базе УАЗ Профи
Автодом на базе УАЗ Профи
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Однако пока концепция и облик автодома находятся в стадии разработки, так как необходимо учитывать особенности данного типа транспортных средств.

В данный момент специалисты «Универсал НН» анализируют рынок и перспективы для возможного запуска производства новой модели в мелких сериях.

Автодом на базе УАЗ Профи
Автодом на базе УАЗ Профи

Источник: Универсал НН

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Лежнин Роман
Фото:Универсал НН
Количество просмотров 3
14.05.2025 
Фото:Универсал НН
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Отзывы о УАЗ Профи (636)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Профи  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.
+3