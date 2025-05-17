Xiaomi снова в центре скандала: дорогущая опция оказалась бесполезной

Карбоновый капот за 5800 долларов для Xiaomi SU7 Ultra не дает преимуществ

Xiaomi, компания, известная своими доступными технологичными гаджетами, оказалась в центре крупного скандала, связанного с её флагманским автомобилем SU7 Ultra. Сотни владельцев модели требуют полного возврата средств из-за обманчивой рекламы дополнительной опции – карбонового капота стоимостью 5800 долларов.

Рекламные материалы позиционировали этот капот как ключевой элемент системы охлаждения, обеспечивающий эффективное отведение тепла при интенсивной езде на гоночных трассах.

Xiaomi SU7 Ultra

Обещания производителей звучали убедительно: улучшенная аэродинамика, оптимизированный воздушный поток, и, как следствие, повышенная производительность двигателя. Однако реальность оказалась далека от рекламных обещаний.

Многочисленные тесты, проведенные автоблогерами и самими владельцами, показали, что карбоновый капот Xiaomi SU7 Ultra практически не отличается по своей функциональности от стандартного. Внутренняя структура идентична, а заявленный улучшенный воздушный поток отсутствует. Вместо ожидаемого значительного улучшения охлаждения, владельцы получили лишь незначительное, едва уловимое изменение.

Разъяренные покупатели, вложившие значительную сумму в, по сути, декоративный элемент, начали требовать полного возврата средств. Более 300 человек уже открыто заявили о своём намерении добиться справедливости.

Интерьер Xiaomi SU7 Ultra

7 мая 2025 года Xiaomi официально признала неясность в своих маркетинговых сообщениях и принесла извинения. Компания объяснила, что карбоновый капот был разработан прежде всего для имитации внешнего вида прототипа автомобиля, обеспечивая лишь «частичное направление воздушного потока и вспомогательное охлаждение».

В качестве компенсации Xiaomi предложила заменить карбоновый капот на алюминиевый для тех, кто ещё не получил свой автомобиль, и выдать действующим владельцам 20 000 бонусных баллов (эквивалент приблизительно 275 долларов).

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Источник: CarNewsChina