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Skoda значительно улучшила свой флагманский кроссовер: что изменилось?

Skoda представила обновленную версию флагманского электрокроссовера Enyaq RS

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Чешский автопроизводитель Skoda представил обновлённую версию своего флагманского электрокроссовера – Enyaq RS 2025. Новинка сохранила узнаваемый спортивный характер RS-версии, но получила ряд существенных апгрейдов.

Внешний вид Enyaq RS 2025 остался верен своему спортивному характеру. Агрессивный обвес, низкопрофильные шины и чёрные акцентные элементы – всё это осталось нетронутым. Однако, рестайлинг затронул переднюю часть автомобиля, предложив обновлённую стилистику фар и решётки радиатора.

Skoda Enyaq RS 2025
Skoda Enyaq RS 2025
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Палитра цветов расширилась, а дизайн колёсных дисков претерпел изменения. Модель по-прежнему доступна в двух вариантах кузова: классический кроссовер и более динамичное купе.

Сердцем Enyaq RS 2025 осталась проверенная временем силовая установка из двух электромоторов, развивающих суммарную мощность в 340 л.с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Однако, инженеры Skoda смогли добиться впечатляющего улучшения динамики разгона. Теперь Enyaq RS 2025 разгоняется до 100 км/ч всего за 5,4 секунды, что на 0,1 секунды быстрее предшественника.

Skoda Enyaq RS 2025
Skoda Enyaq RS 2025

Ёмкость батареи увеличилась на 2 кВтч, что привело к росту запаса хода примерно на 3%, достигая теперь отметки в 560 км. Ещё более впечатляющим является увеличение мощности зарядки до 185 кВт. Это позволяет сократить время зарядки от 10% до 80% до 26 минут.

Интерьер Skoda Enyaq RS 2025
Интерьер Skoda Enyaq RS 2025

Также добавлена возможность подключения внешних потребителей и перенастроены адаптивные амортизаторы. Одним из самых значимых улучшений является включение матричных фар в стандартную комплектацию.

Базовая версия Skoda Enyaq стоит 44,4 тысячи евро. Обновлённые RS-варианты появятся в продаже в Европе летом.

Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 9
17.05.2025 
Фото:Skoda
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