То Лам: Вьетнам и Россия договорились расширить прямое авиасообщение

Россия и Вьетнам заключили соглашение о значительном расширении прямого авиасообщения.

Эта новость, объявленная генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, открывает новые перспективы для туризма, бизнеса и культурного обмена.

То Лам подчеркнул, что расширение авиасообщения – это не просто увеличение количества рейсов, а стратегически важный шаг, направленный на упрощение и ускорение контактов между народами двух стран. Возобновление прямых рейсов авиакомпании Vietnam Airlines между Ханоем и Москвой – лишь первый этап этого амбициозного проекта.

Однако наиболее значимым является запуск прямых рейсов бюджетной авиакомпанией VietJet Air. Это событие открывает доступ к воздушному сообщению для более широкого круга населения обеих стран, делая путешествия более доступными и стимулируя рост туристического потока. VietJet Air, известная своими низкими ценами и широкой маршрутной сетью, станет ключевым игроком в развитии российско-вьетнамских воздушных перевозок.

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Источник: РИА Новости