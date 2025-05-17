Россиянам станет гораздо проще посетить эту живописную страну

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То Лам: Вьетнам и Россия договорились расширить прямое авиасообщение

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Россия и Вьетнам заключили соглашение о значительном расширении прямого авиасообщения.

Эта новость, объявленная генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, открывает новые перспективы для туризма, бизнеса и культурного обмена.

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То Лам подчеркнул, что расширение авиасообщения – это не просто увеличение количества рейсов, а стратегически важный шаг, направленный на упрощение и ускорение контактов между народами двух стран. Возобновление прямых рейсов авиакомпании Vietnam Airlines между Ханоем и Москвой – лишь первый этап этого амбициозного проекта.

Однако наиболее значимым является запуск прямых рейсов бюджетной авиакомпанией VietJet Air. Это событие открывает доступ к воздушному сообщению для более широкого круга населения обеих стран, делая путешествия более доступными и стимулируя рост туристического потока. VietJet Air, известная своими низкими ценами и широкой маршрутной сетью, станет ключевым игроком в развитии российско-вьетнамских воздушных перевозок.

Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
17.05.2025 
Фото:Unsplash
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