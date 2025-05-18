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Новый автодом: как пикап превратился в роскошное жилье на колесах

Ростовский дилер предложил автодом на базе Changan Hunter Plus за 8,4 млн рублей

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В Ростове-на-Дону автосалон выставил на продажу автодом, созданный на основе пикапа Changan Hunter Plus 2025 года выпуска.

Автомобиль без пробега, также не обладет заводской гарантией, а его цена составила 8,4 миллиона рублей. Это на 5 миллионов больше, чем стоит официальный Changan Hunter Plus в России, который продается в диапазоне 3,43–3,48 миллиона рублей.

Автодом на базе Changan Hunter Plus
Автодом на базе Changan Hunter Plus
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Автодом базируется на пикапе с однорядной двухместной кабиной и рассчитан на проживание четырех человек, включая два спальных места.

Внутреннее оборудование включает варочную панель, раковину, холодильник, микроволновую печь, стиральную машину и санузел с душем, а также климат-контроль в жилом отсеке.

Автодом на базе Changan Hunter Plus
Автодом на базе Changan Hunter Plus

Кроме того, предусмотрены различные места для хранения вещей, раздвижная тент-маркиза и багажник для велосипедов.

Автодом на базе Changan Hunter Plus
Автодом на базе Changan Hunter Plus

Под капотом установлен 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 226 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач компании ZF, а привод — полный.

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 39
18.05.2025 
Фото:Auto.ru
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