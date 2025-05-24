Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Глава экологического агентства США хочет запретить систему «старт/стоп» – что за этим стоит
24 мая
Глава экологического агентства США хочет запретить систему «старт/стоп» – что за этим стоит
Главный эколог США Ли Зелдин хочет запретить...
В России будет еще один завод Haval — подробности
24 мая
В России будет еще один завод Haval — подробности
Haval подтвердил планы по организации...
Машина «не тянет»: раскрыты основные причины
24 мая
Машина «не тянет»: раскрыты основные причины
Эксперт Гоман назвал шесть причин потери...

Глава экологического агентства США хочет запретить систему «старт/стоп» – что за этим стоит

Главный эколог США Ли Зелдин хочет запретить технологию «старт/стоп»

Рекомендуем
Розетка у дома запустит рост рынка электромобилей

Руководитель Агентства по охране окружающей среды США (EPA) Ли Зелдин заявил о необходимости запрета технологии «старт/стоп», установленной на большинстве новых автомобилей в США. В соцсетях он назвал ее «способом компаний заработать награду за участие в борьбе с изменением климата», при этом обвинив систему в неудобстве и сомнительной пользе.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Что такое «старт/стоп»

Эта система автоматически глушит двигатель при остановке машины – например, на светофоре – и заводит его, когда водитель начинает движение. Она снижает расход топлива и, главное, помогает уменьшить вредные выбросы, особенно в городских условиях. Исследования показывают, что в районах с плотным трафиком загрязнение воздуха часто связано с работой моторов на холостом ходу.

Почему ее хотят запретить

Система действительно раздражает многих водителей: она может срабатывать не вовремя, а перезапуск двигателя (особенно у дизелей) может быть резким. Однако у критиков Зелдина есть более серьезные аргументы. Он – бывший юрист, не имеющий экологического или научного образования, а также известный скептик в вопросах изменения климата. Его назначение вызвало волну критики, особенно на фоне связей с администрацией Дональда Трампа и лоббистами нефтяной отрасли.

Юридические тонкости

Хотя системы «старт/стоп» помогают автопроизводителям соответствовать экологическим нормам, их установка в США не является строго обязательной по закону. Однако отмена или запрет этой технологии потребует от EPA введения новых правил, а это – сложная и долгая юридическая процедура, почти наверняка с судебными разбирательствами. Кроме того, автопроизводители вряд ли поддержат инициативу, ведь им придется перестраивать производство и сертификацию, что повлечет дополнительные издержки.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Что в итоге

Попытка запрета системы выглядит скорее политическим заявлением, чем реализуемой инициативой. И вряд ли найдет широкую поддержку даже в автомобильной индустрии, которая уже адаптировалась к существующим стандартам.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Сarmagazine

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
24.05.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0