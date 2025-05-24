Глава экологического агентства США хочет запретить систему «старт/стоп» – что за этим стоит

Главный эколог США Ли Зелдин хочет запретить технологию «старт/стоп»

Руководитель Агентства по охране окружающей среды США (EPA) Ли Зелдин заявил о необходимости запрета технологии «старт/стоп», установленной на большинстве новых автомобилей в США. В соцсетях он назвал ее «способом компаний заработать награду за участие в борьбе с изменением климата», при этом обвинив систему в неудобстве и сомнительной пользе.

Что такое «старт/стоп»

Эта система автоматически глушит двигатель при остановке машины – например, на светофоре – и заводит его, когда водитель начинает движение. Она снижает расход топлива и, главное, помогает уменьшить вредные выбросы, особенно в городских условиях. Исследования показывают, что в районах с плотным трафиком загрязнение воздуха часто связано с работой моторов на холостом ходу.

Почему ее хотят запретить

Система действительно раздражает многих водителей: она может срабатывать не вовремя, а перезапуск двигателя (особенно у дизелей) может быть резким. Однако у критиков Зелдина есть более серьезные аргументы. Он – бывший юрист, не имеющий экологического или научного образования, а также известный скептик в вопросах изменения климата. Его назначение вызвало волну критики, особенно на фоне связей с администрацией Дональда Трампа и лоббистами нефтяной отрасли.

Юридические тонкости

Хотя системы «старт/стоп» помогают автопроизводителям соответствовать экологическим нормам, их установка в США не является строго обязательной по закону. Однако отмена или запрет этой технологии потребует от EPA введения новых правил, а это – сложная и долгая юридическая процедура, почти наверняка с судебными разбирательствами. Кроме того, автопроизводители вряд ли поддержат инициативу, ведь им придется перестраивать производство и сертификацию, что повлечет дополнительные издержки.

Что в итоге

Попытка запрета системы выглядит скорее политическим заявлением, чем реализуемой инициативой. И вряд ли найдет широкую поддержку даже в автомобильной индустрии, которая уже адаптировалась к существующим стандартам.

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Источник: Сarmagazine