Раскрыта дата презентации и первые детали кроссовера Xiaomi YU7

Продажи нового электрокроссовера Xiaomi YU7 намечены в 3 квартале 2025 года

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь впервые рассказал о будущем электрическом внедорожнике YU7, который будет официально представлен 22 мая. Новинка станет продолжением успешного седана SU7 и шагом в сегмент полноразмерных электрических кроссоверов. По словам Лэя, YU7 разрабатывается с приоритетом на производительность, комфорт и технологичность, при этом будет сохранен фирменный дизайн и ДНК SU7.

Xiaomi YU7

Согласно утечкам из баз данных нормативных документов, размеры YU7 составляют 4999×1996×1608 мм при колесной базе 3000 мм, что делает его конкурентом Tesla Model X и Nio ES8. В интерьере обещаны улучшенная эргономика, больше пространства и премиальные материалы.

YU7 будет доступен с двумя вариантами силовой установки: базовая версия получит задний электромотор на 235 кВт, а полноприводная модель с двумя моторами выдаст до 508 кВт (691 л.с.) и сможет разгоняться до 253 км/ч. Для кроссовера предусмотрены два аккумулятора – на 96,3 и 101,7 кВт·ч, последний из которых обеспечивает запас хода до 820 км по циклу CLTC.

Xiaomi YU7

Интерьер и оснащение пока держатся в секрете, но Лэй Цзюнь пообещал интеграцию с экосистемой Xiaomi, функции автономного вождения и расширенные возможности подключения. Предполагается, что цена YU7 составит от 400 000 до 500 000 юаней (примерно 4,5 млн руб. – 5,6 млн рублей), а старт продаж намечен на третий квартал 2025 года.

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Источник, фото: СarNewsChina