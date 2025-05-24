В Белоруссии стартовала сборка нового хорошо оснащенного кроссовера с огромным ресурсом

На «БелДжи» запущена крупноузловая сборка электрических кроссоверов Geely EX5

Белорусский автопром делает уверенный шаг в электромобильную эру. Под Минском, на заводе «БелДжи», запущено производство электрического кроссовера Geely EX5. Первая партия из 165 автомобилей уже нашла своих покупателей – дилеров, ожидающих объявления цен.

Официальная цена Geely EX5 в Белоруссии пока держится в секрете, обещается её озвучивание 25 или 26 мая. Однако предзаказы уже принимаются, несмотря на неопределенность стоимости. Существует вероятность, что цена в Белоруссии окажется ниже, чем в России, где аналогичная модель оценивается от 3,75 млн рублей.

Geely EX5

Технически, белорусский Geely EX5 идентичен своему российскому «брату»: переднеприводный кроссовер с электромотором мощностью 218 л.с., обеспечивающим запас хода до 430 км от батареи емкостью 60 кВтч. Но ключевое отличие, заслуживающее отдельного внимания – заявленный производителем ресурс в 1 миллион километров.

Гендиректор «БелДжи» Геннадий Свидерский подтвердил информацию о начале серийного производства электромобилей на заводе и анонсировал планы по поставкам Geely EX5 в Россию.

Интерьер Geely EX5

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Источник: Автопоток