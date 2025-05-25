Авиабилеты рекордно подешевеют, однако придется пожертвовать комфортом

Новые кресла Skyrider 2.0: бюджетные авиакомпании планируют стоячие места

Европейские бюджетные авиакомпании намерены ввести стоячие места на рейсах продолжительностью до двух часов. Новые сиденья Skyrider 2.0 были представлены в 2018 году на выставке в Гамбурге итальянской компанией Aviointeriors.

Эти кресла, крепящиеся к полу и потолку, дают возможность пассажирам находиться в наклоненном положении на как бы «велосипедном» сиденье, хотя полностью сидеть на них невозможно. Это нововведение направлено на увеличение плотности посадки в салоне.

Кресла Skyrider 2.0

Сиденья Skyrider 2.0 занимают значительно меньше пространства по сравнению со стандартными креслами, что позволяет увеличить посадку в самолете на 20%, сокращая расстояние между рядами.

Кроме того, такая конструкция включает меньше деталей, что снижает расходы на обслуживание. Первые самолеты с подобными стоячими местами могут появиться в парках лоукостеров в 2026 году, а билеты на такие рейсы планируется сделать максимально доступными для пассажиров.

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Источник: Quto