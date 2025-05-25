Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Corolla Cross GR Sport
25 мая
Недорогой кроссовер Toyota обзавелся мощной и «навороченной» версией
Toyota анонсировала Corolla Cross GR Sport с...
Интерьер Toyota Rush
25 мая
В России начали продавать надежный семиместный кроссовер Toyota по очень приятной цене
В РФ стартовали продажи кроссоверов Toyota Rush...
Интерьер Kia Soul
25 мая
В Россию привезли новейший Kia Soul в разных комплектациях
Kia Soul третьего поколения: в наличии и под...

Авиабилеты рекордно подешевеют, однако придется пожертвовать комфортом

Новые кресла Skyrider 2.0: бюджетные авиакомпании планируют стоячие места

Рекомендуем
7500 км с белорусским кроссовером — оцинкован или нет?

Европейские бюджетные авиакомпании намерены ввести стоячие места на рейсах продолжительностью до двух часов. Новые сиденья Skyrider 2.0 были представлены в 2018 году на выставке в Гамбурге итальянской компанией Aviointeriors.

Эти кресла, крепящиеся к полу и потолку, дают возможность пассажирам находиться в наклоненном положении на как бы «велосипедном» сиденье, хотя полностью сидеть на них невозможно. Это нововведение направлено на увеличение плотности посадки в салоне.

Кресла Skyrider 2.0
Кресла Skyrider 2.0

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Сиденья Skyrider 2.0 занимают значительно меньше пространства по сравнению со стандартными креслами, что позволяет увеличить посадку в самолете на 20%, сокращая расстояние между рядами.

Кроме того, такая конструкция включает меньше деталей, что снижает расходы на обслуживание. Первые самолеты с подобными стоячими местами могут появиться в парках лоукостеров в 2026 году, а билеты на такие рейсы планируется сделать максимально доступными для пассажиров.

Источник: Quto

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Aviointeriors
Количество просмотров 7
25.05.2025 
Фото:Aviointeriors
Поделиться:
Оцените материал:
0