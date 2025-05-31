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Как действовать при чрезвычайных ситуациях во время путешествия: советы эксперта

Эксперт Кошелева разъяснила действия при непредвиденных ситуациях в поездке

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Путешествия иногда преподносят неприятные сюрпризы: потеря документов, проблемы со здоровьем или задержки рейсов. Елена Кошелева, директор проектов «СберСтрахования», рассказала, как грамотно действовать в таких ситуациях.

Потеря документов

Сохраняйте спокойствие и оцените масштаб проблемы: пропали только паспорт или также карты, билеты и другие важные вещи? Обратитесь в полицию – справка о происшествии понадобится для восстановления документов. Свяжитесь с консульством России – там помогут оформить временное удостоверение личности.

Позвоните в страховую, если у вас есть туристическая страховка: специалисты подскажут алгоритм действий и помогут с компенсацией расходов.

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Пропажа банковских карт

Немедленно заблокируйте карты через мобильное приложение или звонок в банк. Используйте запасную карту (её лучше хранить отдельно от основной).

Проблемы со здоровьем

При серьёзных симптомах (перелом, инфекция, сильная боль) сразу обратитесь к врачу. Если есть страховка – позвоните в страховую компанию: вас направят в проверенную клинику, организуют перевод и покроют расходы.

Задержка рейса или потеря багажа

Проверьте условия страховки – многие полисы покрывают расходы на питание, проживание и покупку essentials. Сохраняйте все чеки – они понадобятся для компенсации.

Главные правила:

  • Заранее оформите страховку с покрытием медицинских и нестандартных ситуаций
  • Сделайте копии документов и храните их отдельно от оригиналов
  • Держите под рукой контакты страховой, банка и посольства

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:iMDb
Количество просмотров 12
31.05.2025 
Фото:iMDb
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