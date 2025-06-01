Сокращение размеров ручной клади до 4 см признано незаконным

Генпрокуратура: суд признал незаконным сокращение размера ручной клади «Победой»

Суд признал неправомерным сокращение размеров ручной клади авиакомпанией «Победа», о чем сообщила Генеральная прокуратура России.

По информации из судебного акта, Щербинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокурора, установив, что действия «Победы» нарушают закон. Проверка, проведенная межрегиональной транспортной прокуратурой по поручению Генпрокуратуры, установила, что авиакомпания злоупотребила правом при определении размеров ручной клади, значительно уменьшив ее до ширины всего четырех сантиметров, что фактически не позволило пассажирам брать с собой находящиеся при них вещи.

Согласно законодательству, размер ручной клади не подлежит ограничениям для таких предметов, как портплед, устройство для переноски ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, рюкзак или букет цветов.

Авиакомпания «Победа», являющаяся первым успешным лоукостером в России, следует концепции гибких тарифов и строгого соблюдения правил перевозки, однако ее последний шаг был признан правонарушением.

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Источник: РИА Новости