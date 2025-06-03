Уникальный автопробег в честь 80-летия Победы объединит Москву и Горно-Алтайск
Автопробег призван отдать дань памяти подвигу наших предков и укрепить единство поколений россиян в городах маршрута, а также поможет предпринимателям автомобильной отрасли наладить межрегиональное сотрудничество.
Свой путь автопробег начнет 3 июня в Московской области в городском округе Щёлково. Далее автоколонна проследует по маршруту: Нижний Новгород – Казань – Уфа – Челябинск – Омск – Новосибирск – Барнаул, а завершится 12 июня в День России в Горно-Алтайске.
Участниками региональных деловых встреч в рамках автопробега станут:
- отраслевые сообщества авторемонтного рынка,
- представители СТОА, автодилеров,
- эксперты-техники,
- представители системы профессионального и высшего образования, молодежных и общественных объединений, автошкол, автомобилистов.
В каждом городе участники автопробега посетят исторические мемориальные места, где поклонятся воинам-победителям и возложат цветы. А деловой частью программы станут круглые столы с местными предпринимателями для создания или укрепления объединения автобизнеса в регионе.
Региональные встречи станут толчком для развития существующих региональных комитетов по автобизнесу «ОПОРЫ РОССИИ» и стимулом для создания новых в регионах, где пока такой структуры нет. Появление в регионе профильного комитета позволяет отраслевому сообществу обмениваться опытом, вырабатывать единую стратегию, формулировать рекомендации для органов власти по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в автомобильной отрасли.
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