Уникальный автопробег в честь 80-летия Победы объединит Москву и Горно-Алтайск

С 3 по 12 июня состоится автопробег Москва – Алтай в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется при поддержке Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию предпринимательства в сфере автобизнеса.

Автопробег призван отдать дань памяти подвигу наших предков и укрепить единство поколений россиян в городах маршрута, а также поможет предпринимателям автомобильной отрасли наладить межрегиональное сотрудничество.

Свой путь автопробег начнет 3 июня в Московской области в городском округе Щёлково. Далее автоколонна проследует по маршруту: Нижний Новгород – Казань – Уфа – Челябинск – Омск – Новосибирск – Барнаул, а завершится 12 июня в День России в Горно-Алтайске.

Участниками региональных деловых встреч в рамках автопробега станут:

отраслевые сообщества авторемонтного рынка,

представители СТОА, автодилеров,

эксперты-техники,

представители системы профессионального и высшего образования, молодежных и общественных объединений, автошкол, автомобилистов.

В каждом городе участники автопробега посетят исторические мемориальные места, где поклонятся воинам-победителям и возложат цветы. А деловой частью программы станут круглые столы с местными предпринимателями для создания или укрепления объединения автобизнеса в регионе.

Региональные встречи станут толчком для развития существующих региональных комитетов по автобизнесу «ОПОРЫ РОССИИ» и стимулом для создания новых в регионах, где пока такой структуры нет. Появление в регионе профильного комитета позволяет отраслевому сообществу обмениваться опытом, вырабатывать единую стратегию, формулировать рекомендации для органов власти по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в автомобильной отрасли.