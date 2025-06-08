Как ведут себя электромобили на вторичном рынке? Узнаем на примере VW ID.3

Немецкие эксперты рассказали о проблемах Volkswagen ID.3 2021 года выпуска

Цены на электромобили всегда вызывают интерес. Так, новый Volkswagen ID.3 стоил около 49 000 евро, но после вычета правительственной скидки в 9000 евро его стоимость была чуть снижена. Сегодня дилер VW в Шесселе (Германия) предлагает модель 2021 года за 22 450 евро. За эти деньги покупатель получает автомобиль с пробегом почти 22 000 км и неплохими характеристиками, однако стоит задуматься, действительно ли выгодно покупать такой автомобиль?

ID.3 выделяется своей практичностью. С тяжелым расположенным по центру аккумулятором, масса которого варьируется от 310 до 514 кг, он обеспечивает отличную устойчивость и делает поездки комфортными. Благодаря надежной электронике проблем с управляемостью практически нет. При этом автомобиль не страдает от привычной «качки» на неровностях, как это часто бывает у моделей с задним расположением двигателя. Однако стоит отметить, что качество сборки оставляет желать лучшего: недостатки в зазорах и подгонке были проблемой на старте производства, и некоторые детали до сих пор чувствуют недостаток в качественном антикоррозийном покрытии. Качество внутренней отделки остается на достойном уровне: двери и люки закрываются плотно, без дребезжания.

Сиденья в ID.3, как и положено классическим моделям Volkswagen, удобны и отлично поддерживают тело. Даже долгие поездки не приводят к дискомфорту. Как и в случае со многими электромобилями, владельцам придется регулярно заряжать автомобиль каждые 300 км, что может изматывать, особенно в длительных поездках.

Одним из наиболее серьезных недостатков ID.3 является устаревшее программное обеспечение. К тому же управление на руле оставляет желать лучшего: неосвещенные сенсорные элементы не такие уж удобные, а старые переключатели окон с двумя кнопками выглядят устаревшими.

Говоря о двигателе, стоит отметить, что в ID.3 нет серьезных нареканий к его работе. Доступные версии имеют мощность от 145 до 204 л. с., а с мая 2024 года в продаже появилась версия на 231 л. с.

VW ID.3

ID.3 является очень практичным автомобилем, но важно понимать, как функционирует его аккумулятор на вторичном рынке. В дополнение к основному литий-ионному аккумулятору VW использует небольшой 12-вольтовый аккумулятор для питания вспомогательных систем, и без него ID.3 не запустится. Что касается основного аккумулятора, он доступен в нескольких размерах, от 55 до 86 кВт·ч, что напрямую влияет на запас хода. Хотя надежность батарей подтверждена, есть риск поломки маленького стопорного штифта на зарядном клапане.

Срок службы основного аккумулятора покрывается гарантией в 8 лет или 160 000 километров, при этом емкость не должна упасть ниже 70%. Однако, если возникнет необходимость в ремонте, производитель заменит только неисправные ячейки, а не весь аккумулятор.

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Источник, фото: Auto, Motor und Sport