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Как ведут себя электромобили на вторичном рынке? Узнаем на примере VW ID.3

Немецкие эксперты рассказали о проблемах Volkswagen ID.3 2021 года выпуска

Цены на электромобили всегда вызывают интерес. Так, новый Volkswagen ID.3 стоил около 49 000 евро, но после вычета правительственной скидки в 9000 евро его стоимость была чуть снижена. Сегодня дилер VW в Шесселе (Германия) предлагает модель 2021 года за 22 450 евро. За эти деньги покупатель получает автомобиль с пробегом почти 22 000 км и неплохими характеристиками, однако стоит задуматься, действительно ли выгодно покупать такой автомобиль?

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ID.3 выделяется своей практичностью. С тяжелым расположенным по центру аккумулятором, масса которого варьируется от 310 до 514 кг, он обеспечивает отличную устойчивость и делает поездки комфортными. Благодаря надежной электронике проблем с управляемостью практически нет. При этом автомобиль не страдает от привычной «качки» на неровностях, как это часто бывает у моделей с задним расположением двигателя. Однако стоит отметить, что качество сборки оставляет желать лучшего: недостатки в зазорах и подгонке были проблемой на старте производства, и некоторые детали до сих пор чувствуют недостаток в качественном антикоррозийном покрытии. Качество внутренней отделки остается на достойном уровне: двери и люки закрываются плотно, без дребезжания.

Сиденья в ID.3, как и положено классическим моделям Volkswagen, удобны и отлично поддерживают тело. Даже долгие поездки не приводят к дискомфорту. Как и в случае со многими электромобилями, владельцам придется регулярно заряжать автомобиль каждые 300 км, что может изматывать, особенно в длительных поездках.

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Одним из наиболее серьезных недостатков ID.3 является устаревшее программное обеспечение. К тому же управление на руле оставляет желать лучшего: неосвещенные сенсорные элементы не такие уж удобные, а старые переключатели окон с двумя кнопками выглядят устаревшими.

Говоря о двигателе, стоит отметить, что в ID.3 нет серьезных нареканий к его работе. Доступные версии имеют мощность от 145 до 204 л. с., а с мая 2024 года в продаже появилась версия на 231 л. с.

VW ID.3
VW ID.3

ID.3 является очень практичным автомобилем, но важно понимать, как функционирует его аккумулятор на вторичном рынке. В дополнение к основному литий-ионному аккумулятору VW использует небольшой 12-вольтовый аккумулятор для питания вспомогательных систем, и без него ID.3 не запустится. Что касается основного аккумулятора, он доступен в нескольких размерах, от 55 до 86 кВт·ч, что напрямую влияет на запас хода. Хотя надежность батарей подтверждена, есть риск поломки маленького стопорного штифта на зарядном клапане.

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Срок службы основного аккумулятора покрывается гарантией в 8 лет или 160 000 километров, при этом емкость не должна упасть ниже 70%. Однако, если возникнет необходимость в ремонте, производитель заменит только неисправные ячейки, а не весь аккумулятор.

Источник, фото: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Количество просмотров 575
08.06.2025 
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