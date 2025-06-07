В этих российских городах комфортнее всего владеть электромобилем
Москва оказывается в числе лидеров по числу зарядных станций для электромобилей в России, сообщили в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
Основным сдерживающим фактором развития рынка электромобилей остается недостаточно развитая сеть зарядных станций.
В то время как количество зарядников в Москве на первом месте, по уровню обеспеченности на душу населения лидирует Нижний Новгород.
Специалисты акцентируют внимание на том, что для дальнейшего развития необходимо внедрение меры поддержки, включая локализацию производства и гибкую тарифную политику на электроэнергию.
В прошлом году наблюдался рост продаж электромобилей, который был в значительной степени обеспечен китайскими производителями и автозаводом «Москвич».
Следует отметить, что электромобили продолжают быть популярными, в основном, в крупных городах и агломерациях, где развита система поддержки и имеется достаточное количество зарядных станций.
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Источник: Газета.Ru