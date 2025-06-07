Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Автодом на базе «буханки» продают за 2,5 млн рублей: какие у него особенности?

Уникальный автодом на базе УАЗ СГР с пробегом 14 650 км продается в Германии

В Германии выставлена на продажу уникальная двухцветная «буханка» 2022 года с пробегом всего 14 650 км.

Рекомендуем
Как снизить температуру в салоне авто: самый простой и дешевый способ

Этот самодельный дом на колесах отличается богатым списком оборудования: дополнительный аккумулятор, холодильник, резервуар с краном для воды, столик с двумя складными креслами и полноценная кровать с деревянным каркасом и матрасом.

Автомобиль также оснащен подогревом передних сидений и камерой заднего вида. Он хранился в гараже и использовался только в теплое время года. Колеса окрашены в белый цвет, а в салоне имеются надписи на русском языке.

Автодом на базе УАЗ СГР
Автодом на базе УАЗ СГР
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Среди других доработок присутствуют усиленная антикоррозийная обработка, новый термостат и обновленная система кондиционирования. Автомобиль зарегистрирован как 7-местный и в комплект входят снятые сиденья.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Последнее обслуживание прошло в сентябре 2024 года, когда пробег составил 14 254 км. Продавец предлагает этот уникальный экземпляр за 27 888 евро (примерно 2,5 миллиона рублей). Для сравнения, топовая версия УАЗ СГР «Экспедиция» в России стоит около 1,65 миллиона рублей, а новый Volkswagen T7 Transporter в Германии стоит около 30 тысяч евро.

Автодом на базе УАЗ СГР
Автодом на базе УАЗ СГР
Автодом на базе УАЗ СГР
Автодом на базе УАЗ СГР
Автодом на базе УАЗ СГР
Автодом на базе УАЗ СГР
Автодом на базе УАЗ СГР

Источник: 110km

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:mobile.de
Количество просмотров 50953
07.06.2025 
Фото:mobile.de
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ СГР

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв