Автодом на базе «буханки» продают за 2,5 млн рублей: какие у него особенности?

Уникальный автодом на базе УАЗ СГР с пробегом 14 650 км продается в Германии

В Германии выставлена на продажу уникальная двухцветная «буханка» 2022 года с пробегом всего 14 650 км.

Этот самодельный дом на колесах отличается богатым списком оборудования: дополнительный аккумулятор, холодильник, резервуар с краном для воды, столик с двумя складными креслами и полноценная кровать с деревянным каркасом и матрасом.

Автомобиль также оснащен подогревом передних сидений и камерой заднего вида. Он хранился в гараже и использовался только в теплое время года. Колеса окрашены в белый цвет, а в салоне имеются надписи на русском языке.

Автодом на базе УАЗ СГР

Среди других доработок присутствуют усиленная антикоррозийная обработка, новый термостат и обновленная система кондиционирования. Автомобиль зарегистрирован как 7-местный и в комплект входят снятые сиденья.

Последнее обслуживание прошло в сентябре 2024 года, когда пробег составил 14 254 км. Продавец предлагает этот уникальный экземпляр за 27 888 евро (примерно 2,5 миллиона рублей). Для сравнения, топовая версия УАЗ СГР «Экспедиция» в России стоит около 1,65 миллиона рублей, а новый Volkswagen T7 Transporter в Германии стоит около 30 тысяч евро.

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Источник: 110km