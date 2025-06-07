Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Как слетать в Турцию без происшествий? Очень важные рекомендации

Как избежать ошибок при поездке в Турцию — рекомендации от «Яндекс Путешествий»

Турция продолжает оставаться одним из ведущих направлений для отдыха россиян, однако первое путешествие туда требует основательной подготовки. Специалисты «Яндекс Путешествий» предоставили рекомендации 3 июня, которые помогут избежать распространенных ошибок.

Рекомендуем
Как снизить температуру в салоне авто: самый простой и дешевый способ

По данным сервиса, средняя продолжительность поездки в Турцию составляет 8 дней, а подготовка начинается за 55 дней до вылета. Перелет туда и обратно из крупных российских городов обойдется в 40,1 тыс. рублей, ночь в отеле – примерно 12,9 тыс. рублей.

При выборе курорта рекомендуется учитывать собственные предпочтения: Анталийское побережье больше подходит для пляжного отдыха, в то время как Эгейское – для экскурсий. В Стамбуле, куда часто приезжают за культурными впечатлениями, туристы проводят обычно от четырех до пяти ночей, останавливаясь в городских отелях среднего класса.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Важным аспектом являются документы: помимо заграничного паспорта и авиабилетов, следует оформить медицинскую страховку, особенно если запланированы активные развлечения. Копии всех документов лучше сохранить как в электронном, так и в бумажном виде.

На курортах, особенно в таких как Анталья, Аланья и Мармарис, дресс-код достаточно свободный. Однако в мечетях, на рынках и в менее туристических местах стоит выбирать более закрытую одежду, прикрывая плечи и колени как знак уважения. В религиозных местах нужно снимать обувь, а женщинам стоит также покрывать голову и носить одежду, закрывающую плечи и ноги.

Стоит помнить, что жест «ОК» может считаться оскорбительным, как и указание на людей пальцем. Если поездка происходит в период Рамадана, важно учесть, что многие местные жители соблюдают пост, и не рекомендуется демонстративно есть или пить в общественных местах.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

При выезде из страны следует запомнить строгий запрет на вывоз археологических находок, даже если найденный предмет кажется незначительным. Также возможны вопросы на таможне по поводу антиквариата или изделий из растительного материала. Для необычных покупок рекомендуется заранее уточнить у продавца наличие сертификатов. Кроме того, существуют ограничения на ввоз в Россию алкоголя, табака и продуктов, о которых лучше заранее узнать, чтобы избежать неприятностей на таможне.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 179
07.06.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0