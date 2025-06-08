За год спрос на туристические поездки резко вырос: что выбирают россияне?

Авито Услуги: спрос на трансферы вырос на 26% с мая 2022 года

С мая прошлого года был зафиксирован значительный рост спроса на трансферы в Азию – заказы в Поднебесную увеличились на 84%. В целом, по данным компании Авито Услуг, спрос на трансферы возрос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики отмечают особенно высокий интерес среди москвичей, где спрос увеличился в 5,6 раза (+462%). Это связано с упрощением визового режима.

Популярностью по-прежнему пользуется отдых в горах: спрос на поездки в Алтай за год поднялся на 70%. Максимальную активность показывают путешественники из Перми (увеличение в 4 раза), Барнаула (в 2,5 раза) и Томска (в 2 раза).

Кроме того, россияне все чаще выбирают поездки в страны ближнего зарубежья, особенно в Закавказье. Заказов в Армению стало больше на 53%, при этом наибольший рост пришелся на Краснодар (в 5 раз), Ростов-на-Дону (в 3 раза) и Казань (в 2 раза). Грузия также не потеряла популярность, спрос вырос на 29%, особенно среди туристов из южных регионов России, таких как Крым (в 3,7 раза) и Ростов-на-Дону (в 3,4 раза), а также наблюдается рост среди жителей Санкт-Петербурга (+89%).

Пока шоссе к пляжам только начинают прогреваться, россияне активно бронируют трансферы на черноморские курорты. Спрос на перевозки в Ялту увеличился на 44% за год, а активность проявили туристы из Оренбурга (в 4 раза), Москвы (в 2,3 раза) и Пскова (в 2 раза). Также наблюдается рост спроса на трансферы в Сочи (+23%), основной поток туристов приходит из Ярославля (в 6,7 раза), Нижнего Новгорода (в 6,3 раза) и Астрахани (в 5 раз).

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Известия