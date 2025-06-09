В России провели экологический квест по сбору и сортировке мусора

Масштабный субботник «Газпромнефть-СМ» в Подмосковье объединил более 120 человек

«Газпромнефть – смазочные материалы» в честь Дня эколога совместно с администрацией Фрязино организовали масштабную уборку территории. Свыше 120 волонтеров, включая руководителей компании, представителей власти и специалистов из разных областей, в рамках подготовки к летнему сезону привели в порядок популярное место отдыха горожан – озеро Большое. Этот проект стал частью программы социальных инвестиций «Родные города» от «Газпромнефти».

Субботник превратили в экологический квест, где участники соревновались не только в сборе мусора, но и в его правильной сортировке для дальнейшей переработки или утилизации. Такой формат был выбран, чтобы подчеркнуть важность осознанного потребления и заботы об экологии. Собранный пластик, металл, стекло и резину впоследствии переработают, чтобы дать им вторую жизнь. Например, из старых покрышек сделают покрытие для детских площадок и стадионов.

«Газпромнефть-СМ» регулярно проводит экологические мероприятия в разных городах, где работают сотрудники компании. Волонтеры участвуют в субботниках, улучшают внешний вид дворов и социальных объектов, поддерживают региональные и федеральные экологические инициативы. Кроме того, компания выступает с образовательными проектами, чтобы привить людям бережное отношение к природе.

Во Фрязино это уже третий субботник с начала весны, в котором активно принимают участие волонтеры «Газпромнефть-СМ», напомнил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

«Развитие культуры бережного и ответственного отношения к природе является для нас важным социальным направлением», – заявил он.

Дмитрий Воробьев, глава городского округа Фрязино, назвал озеро Большое излюбленным местом отдыха жителей, где ранее благоустроили пляж и прибрежную зону.

«Уже третий год подряд на озере проходит масштабный субботник, и мы благодарны компании «Газпромнефть-СМ» за организацию этой важной экологической акции», – отметил он.

Целью программы «Родные города» является улучшение жизни людей и устойчивое развитие регионов деятельности компании.