Этот электромобиль помещается в фургон и стоит очень дешево

KG Motors выпустила электромобиль Mibot, который стоит меньше 7 тысяч долларов

Японский стартап KG Motors привлек внимание своим новаторским электромобилем Mibot. Стоимость модели составляет менее 6900 долларов, что делает ее привлекательной для покупателей. Mibot демонстрирует потенциал на скептически настроенном рынке электромобилей, привыкшем к более крупным моделям.

KG Mibot

Электромобиль Mibot, длиной всего 2490 мм, был разработан для узких улиц Японии. Он вмещает только одного пассажира и имеет запас хода в 100 км, чего достаточно для городских поездок. Максимальная скорость ограничена на уровне 60 км/ч. Создание такого компактного автомобиля было вызвано стремлением основателя компании Казунари Кусуноки предоставить решение для современных городских условий, где габаритные размеры автомобилей часто не соответствуют реалиям жизни.

KG Mibot

С момента своего основания в июне 2022 года KG Motors уже успела продать 2250 машин, что очень неплохо для японского рынка электромобилей. Японский рынок плохо принимает электромобили, и даже китайской компании BYD, несмотря на свое растущее глобальное присутствие, удалось продать в прошлом году в Японии всего 2200 штук.

KG Motors планирует значительно увеличить объемы производства Mibot и поставили цель продавать 10 000 единиц в год. Кусуноки надеется, что Mibot сможет изменить восприятие электромобилей в Японии, где люди по-прежнему воспринимают их со скептицизмом.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Carscoops