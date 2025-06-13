Эти автомобили признаны идеальными для путешествий по России, и вот почему

Портал 110km.ru выбрал пять идеальных автомобилей для путешествий по России

Представлен список из пяти автомобилей, которые подойдут для путешествий по России для тех, кто предпочитает личный транспорт общественному.

В числе рекомендуемых моделей оказался Suzuki Swift – надежный и экономичный хэтчбек из Японии, идеальный для одиночных поездок или путешествий вдвоем. На вторичном рынке цены на Suzuki Swift начинаются от 100 тысяч рублей за автомобили старше 30 лет и достигают 2 миллионов рублей за новые гибридные версии.

Также среди лучших вариантов выделен китайский премиум-кроссовер Exeed VX. Он оснащен мощным 2,0-литровым турбомотором и восьмиступенчатым автоматом, предлагая просторный салон с тремя рядами сидений. Цены на новые модели варьируются от 5 до 7 миллионов рублей, а подержанные можно найти за около 2 миллионов рублей.

Exeed VX

Для тех, кто ищет вместительный кроссовер с ограниченным бюджетом, подойдет Chery Tiggo 8 Pro Max. На вторичном рынке цена составляет примерно 2 миллиона рублей, а новый вариант 2024 года стоит около 2,8 миллиона. Этот семиместный кроссовер обладает современным дизайном и высоким уровнем оснащения.

Если ваш отдых включает в себя поездки по сложным условиям, идеальным выбором станет УАЗ «Хантер». Его рамная конструкция и высокая проходимость обеспечивают надежность на сложных участках пути. Новый «Хантер» стоит около 1,4 миллиона рублей, а версия «Экспедиция» — 1,7 миллиона.

Завершает подборку Evolute i-Space – гибридный кроссовер с ценой от 2,5 миллиона рублей. Он позволяет существенно экономить на топливе и имеет запас хода до 1150 километров на одном баке, что делает его идеальным для комфортабельных поездок.

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Источник: Автоновости дня