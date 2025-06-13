Опоздали на рейс? Начиная с осени этого года это перестанет быть нерешаемой проблемой

Юрист Хаминский: опоздавшие на рейс с 1 сентября смогут использовать обратный билет

С 1 сентября пассажиры, незаслуженно опоздавшие на рейс, смогут использовать обратный билет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Александра Хаминского, руководителя центра правопорядка Москвы и области. Он уточнил, что действующий приказ Минтранса позволяет аннулировать обратные билеты, если пассажир не пришел в аэропорт.

Однако по новым правилам, которые начнут действовать с сентября, воспользоваться обратным билетом станет возможно даже в случае отсутствия на первом рейсе.

Хаминский также отметил, что если пассажир решает отказаться от всей поездки или ее части, авиакомпания обязана вернуть тариф и сборы, если это предусмотрено условиями.

Однако авиаперевозчик может удерживать плату за определённые операции, такие как возврат средств и оформление билетов.

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Источник: РИА Новости