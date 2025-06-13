Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...

Опоздали на рейс? Начиная с осени этого года это перестанет быть нерешаемой проблемой

Юрист Хаминский: опоздавшие на рейс с 1 сентября смогут использовать обратный билет

С 1 сентября пассажиры, незаслуженно опоздавшие на рейс, смогут использовать обратный билет.

Рекомендуем
Какие современные двигатели ходят долго (и как продлить жизнь агрегатов)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Александра Хаминского, руководителя центра правопорядка Москвы и области. Он уточнил, что действующий приказ Минтранса позволяет аннулировать обратные билеты, если пассажир не пришел в аэропорт.

Однако по новым правилам, которые начнут действовать с сентября, воспользоваться обратным билетом станет возможно даже в случае отсутствия на первом рейсе.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Хаминский также отметил, что если пассажир решает отказаться от всей поездки или ее части, авиакомпания обязана вернуть тариф и сборы, если это предусмотрено условиями.

Однако авиаперевозчик может удерживать плату за определённые операции, такие как возврат средств и оформление билетов.

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:freepik / stockking
Количество просмотров 142
13.06.2025 
Фото:freepik / stockking
Поделиться:
Оцените материал:
0