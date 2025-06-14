Эти направления признаны самыми популярными для путешествий с детьми

Travelata.ru: Турция и Египет остаются лидерами для семейного отдыха в 2025 год

По данным сервиса Travelata.ru и страховой компании «Росгосстрах», Турция и Египет стали наиболее популярными направлениями для отдыха с детьми у россиян летом 2025 года.

Хотя доля Турции в этом рейтинге снизилась с 67% до 62%, она всё еще остается на первом месте. Бронирование туров в Египет возросло с 10% до 14%.

Российские курорты занимают третье место, однако их доля сократилась с 12% до 7%. Также в пятерке популярных направлений оказались Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд, а в июле в рейтинг вошла Абхазия.

В целом планирование отпусков с детьми набирает популярность: количество россиян, желающих отдохнуть с детьми, увеличилось на 31%. Средний чек для семейного отдыха составил 339 тыс. рублей для Турции, 285 тыс. для Египта, 155 тыс. для России и 265 тыс. для ОАЭ.

Несмотря на рост цен на поездки, родители чаще выбирают отели 4 и 5 звезд, а также системы питания «всё включено» и «ультра всё включено». В 2025 году доля таких покупок возросла с 77% до 79%.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Известия