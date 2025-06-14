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Эти направления признаны самыми популярными для путешествий с детьми

Travelata.ru: Турция и Египет остаются лидерами для семейного отдыха в 2025 год

По данным сервиса Travelata.ru и страховой компании «Росгосстрах», Турция и Египет стали наиболее популярными направлениями для отдыха с детьми у россиян летом 2025 года.

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Хотя доля Турции в этом рейтинге снизилась с 67% до 62%, она всё еще остается на первом месте. Бронирование туров в Египет возросло с 10% до 14%.

Российские курорты занимают третье место, однако их доля сократилась с 12% до 7%. Также в пятерке популярных направлений оказались Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд, а в июле в рейтинг вошла Абхазия.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

В целом планирование отпусков с детьми набирает популярность: количество россиян, желающих отдохнуть с детьми, увеличилось на 31%. Средний чек для семейного отдыха составил 339 тыс. рублей для Турции, 285 тыс. для Египта, 155 тыс. для России и 265 тыс. для ОАЭ.

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Несмотря на рост цен на поездки, родители чаще выбирают отели 4 и 5 звезд, а также системы питания «всё включено» и «ультра всё включено». В 2025 году доля таких покупок возросла с 77% до 79%.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:freepik / Holiak
Количество просмотров 281
14.06.2025 
Фото:freepik / Holiak
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