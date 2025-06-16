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Новейший кроссовер Xiaomi выйдет на рынок раньше запланированного

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь объявил о переносе старта продаж кроссовера YU7 на июнь

Компания Xiaomi перенесла запуск своего полностью электрического кроссовера YU7, который построен на платформе седана SU7.

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Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что старт продаж, изначально запланированный на июль, состоится в конце июня.

Официальные цены будут объявлены за день-два до начала продаж, при этом Лэй Цзюнь опроверг информацию о возможном увеличении цены кроссовера на 20 тыс. юаней (около 218 тыс. рублей) по сравнению с седаном SU7.

Xiaomi YU7
Xiaomi YU7
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Напоминаем, что премьера Xiaomi YU7 состоялась в Китае в конце мая. Этот пятиметровый электрический кроссовер на платформе Modena будет предложен с тремя вариантами силовых установок.

В базовой версии YU7 установлен один электродвигатель мощностью 320 л.с., который разгоняет автомобиль от 0 до 100 км/ч за 5,88 секунды. В топовой версии предусмотрены два электромотора мощностью 691 л.с., и разгон до «сотни» занимает всего 3,23 секунды. Запас хода зависит от комплектации и составляет от 760 до 835 километров.

Интерьер Xiaomi YU7
Интерьер Xiaomi YU7

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Кроссовер будет доступен в девяти цветах кузова, в том числе изумрудно-зеленом, оранжевом и титановом. Также покупатели смогут выбирать размер колесных дисков – 19 или 20 дюймов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: CnEVpost

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Лежнин Роман
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 266
16.06.2025 
Фото:Xiaomi
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