Полмиллиона машин менее чем за 4 года: популярный автобренд отметил юбилей

Минивэн Zeekr 009 Grand стал 500-тысячным электромобилем компании

Электромобильный суббренд Zeekr, принадлежащий Geely, за свои четыре года существования выпустил более 500 тысяч электромобилей.

Юбилейной моделью стал минивэн Zeekr 009 Grand, имеющий длину 5,2 метра и четырехместный салон.

Бренд Zeekr, ориентированный на производство люксовых электрокаров, был основан в 2021 году и представил свою первую модель – Zeekr 001 – в апреле того же года. В настоящее время бренд предлагает семь различных моделей.

Для достижения отметки в 400 тысяч электрокаров Zeekr потребовалось 37 месяцев, после чего за очередные семь месяцев был выпущен 500-тысячный автомобиль.

В среднем компания производит около 11 364 автомобиля в месяц, при этом общий объем продаж автомобилей Zeekr на китайском рынке составляет 488 637 единиц.

Юбилейная модель, Zeekr 009 Grand, была собрана на заводе 5G Smart Factory в Нинбо. Это полностью электрический минивэн, построенный на модульной архитектуре SEA, оснащен двухмоторной силовой установкой мощностью 777 лошадиных сил и аккумулятором на 108 кВт·ч, обеспечивающим запас хода до 702 километров.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: CarNewsChina