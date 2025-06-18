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Столица обновляет парк электробусов

В Москве на маршруты 384 и 384к вышли электробусы нового поколения

Столица продолжает системную работу над улучшением экологии города, и развитие электротранспорта играет здесь ключевую роль. Недавно на севере города запустили электробусы нового поколения. Эти машины не просто снижают вредные выбросы, но и задают новые стандарты безопасности и комфорта для пассажиров.

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Уже сегодня новая модель курсирует по маршрутам 384 и 384к, связывая районы с Белорусским и Савеловским вокзалами. Пока в эксплуатации 12 таких электробусов, но в ближайшей перспективе город получит уже 400 современных машин. Они стали комфортнее для пассажиров: благодаря облегченному кузову и доработанной экосистеме внутри появилось больше пространства.

Площадка для колясок и велосипедов стала просторнее, а для ручной клади выделено отдельное место. Значительно удобнее стал процесс посадки двери теперь открываются наружу, экономя драгоценное пространство салона.

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Кроме того, электробусы стали технологичнее: пассажиры оценят разъемы для зарядки любых гаджетов и обновленную систему кондиционирования. Холодный воздух распределяется равномерно, создавая комфортную атмосферу даже в часы пик.

Источник: Москва 24

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Алексеева Елена
Фото:скришот с видео
Количество просмотров 725
18.06.2025 
Фото:скришот с видео
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